Carlos Alcaraz und Jannik Sinner treffen im Halbfinale des ATP-Tour-500-Turniers in Peking aufeinander. Das Match gibt es ab ca. 15 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.10.2023, 17:21 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner und Carlos Alcaraz haben sich schon einige große Matches geliefert

Carlos Alcaraz gegen Jannik Sinner - das hat in den bisherigen sechs Duellen zuverlässig immer großen Sport gebracht. Kein Wunder also, dass die Bilanz mit jeweils drei Siegen ausgeglichen ist.

Geht nach den bisherigen Eindrücken in Peking, dann könnte aber Carlos Alcaraz der Favorit an diesem Dienstag sein: Denn der Spanier musste sich in seinen bisherigen Matches nicht besonders strecken. Jannik Sinner dagegen hatte gegen Grigor Dimitrov zwischendurch gesundheitliche Probleme, musste sich auf dem Court übergeben.

Alcaraz vs. Sinner - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Jannik Sinner und Carlos Alcaraz gibt es ab ca. 15 Uhr live im TV und Livestream bei Sky.

