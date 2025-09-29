ATP Peking live: Jannik Sinner vs. Fabian Marozsan im TV, Livestream und Liveticker

Mit einer deutlichen Leistungssteigerung konnte Marozsan den zweiten Satz nicht nur lange offenhalten, sondern erspielte sich mit seinem ersten Break sogar die Chance, mit eigenem Service den Satzausgleich herzustellen. Mit einem schwachen Aufschlagspiel jedoch brachte der Ungar seinen Gegner wieder zurück in den Satz. Und so eine Chance ließ sich der vierfache Grand-Slam-Champion nicht entgehen und beendete das Match mit einem furiosen Finish zu seinen Gunsten.