ATP Peking live: Jannik Sinner vs. Fabian Marozsan im TV, Livestream und Liveticker
Jannik Sinner trifft im Viertelfinale des ATP-Tour-500-Turniers in Peking auf Fabian Marozsan. Das Match gibt es ab ca. 08:30 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und TennisTV.com und in unserem Liveticker.
von tennisnet.com
zuletzt bearbeitet: 29.09.2025, 09:50 Uhr
geht es in Peking heute ab 14:30 mit einem absoluten Leckerbissen. Dabei trifft Alexander Zverev in seiner Viertelfinal-Partie auf Daniil Medvedev. Selbstverständlich sind wie auch dort wieder mit unserem Liveticker dabei!
Fazit II:
Mit einer deutlichen Leistungssteigerung konnte Marozsan den zweiten Satz nicht nur lange offenhalten, sondern erspielte sich mit seinem ersten Break sogar die Chance, mit eigenem Service den Satzausgleich herzustellen. Mit einem schwachen Aufschlagspiel jedoch brachte der Ungar seinen Gegner wieder zurück in den Satz. Und so eine Chance ließ sich der vierfache Grand-Slam-Champion nicht entgehen und beendete das Match mit einem furiosen Finish zu seinen Gunsten.
Sinner vs. Marozsan 6:1, 7:5
Das war im Stile eines Champions. Mit unwiderstehlichen Returns setzte Sinner seinen Gegner komplett unter Druck und sicherte sich das Aufschlagspiel von Marozsan ohne Verlustpunkt.
Der Halbfinalgegner ...
für den Sieger der Partie stand ja bereits vor Begegnung fest. Dabei handelt es sich um den Australier Alex de Minaur, der im ersten Satz beim Stand von 4:1 von der Aufgabe des Tschechen Jakub Mensik profitierte.
Sinner vs. Marozsan 6:1, 6:5
Sinner startet mit zwei Assen, fängt sich anschließend aber einen Vorhand-Return-Winner seines Gegners ein. Per Aufschlag-Winner und mit einer druckvollen Vorhand hält der Südtiroler sein Service sicher.
Sinner vs. Marozsan 6:1, 5:5
Marozsan patzt zweimal mit der Vorhand und schiebt anschließend eine Rückhand zu drei Break-Möglichkeiten für Sinner ins Netz. Mit einer weiteren verschlagenen Rückhand gibt der Ungar sein Service ohne Punktgewinn ab.
Sinner vs. Marozsan 6:1, 4:5
Auch Sinner muss nun verstärkt um sein Aufschlagspiel kämpfen. Nach einem Ass zum Auftakt gibt er die nächsten beiden Punkte ab. Nach einem leichten Returnfehler seines 25-jährigen Gegners verzieht der Südtiroler eine Vorhand und gestattet ihm dadurch die erste Break-Möglichkeit, die er aber souverän mit einem Ass abwehren kann. Mit einem spektakulären Vorhand-Winner erspielt sich Marozsan die 2. Chance, die er diesmal mit einem perfekt gespielten Netzangriff nutzen kann.
Sinner vs. Marozsan 6:1, 4:4
Sinner erhöht bei Aufschlag seines Gegners wieder den Druck und erspielt sich mit starken Returns drei laufende Break-Chancen. Die erste kann Marozsan per Ass abwehren. Auch die zweite Möglichkeit kann Sinner nach verschlagenem Return nicht nutzen. Bei der dritten Chance spielt Sinner einen Stopp-Ball, den Marozsan fantastisch zum Ausgleich kontern kann. Auch eine vierte Möglichkeit kann der Südtiroler nicht nutzen, weshalb Marozsan sein hartumkämpftes Service halten kann.
Sinner vs. Marozsan 6:1, 4:3
Sinner gibt die ersten beiden Punkte durch Rahmen-Treffer auf der Vorhandseite ab, kann aber mit einem Aufschlag-Winner und einem spektakulären Rückhand-Lobball aus der Defensive ausgleichen. Per Ass und einem weiteren direkten Aufschlagpunkt besiegelt der Südtiroler den Spielgewinn und lässt damit weiterhin keine einzige Break-Möglichkeit zu.
Sinner vs. Marozsan 6:1, 3:3
Marozsan kann nun das Tempo von Sinner mitgehen und holt sich zwei laufende Spielbälle. Den ersten vergibt er etwas leichtsinnig mit einem Stopp-Versuch. Den zweiten nutzt er mit einem Vorhand-Gewinnschlag.
Sinner vs. Marozsan 6:1, 3:2
Spielstark kann Marozsan die ersten beiden Punkte für sich entscheiden. Per Aufschlag- und Vorhand-Winner kann Sinner jedoch ausgleichen. Nach einem weiteren Gewinnschlag auf der Vorhand-Seite kann sich der Südtiroler nach einem Fehler seines Gegners das Spiel sichern.
Sinner vs. Marozsan 6:1, 2:2
Nun scheint auch Marozsan endgültig seinen Rhythmus bei eigenem Aufschlag gefunden zu haben. Mit insgesamt drei direkten Aufschlagpunkten kann er das Game ohne Verlustpunkt für sich entscheiden.
Sinner vs. Marozsan 6:1, 2:1
Nach einem schnellen 30:0 hat Sinner Pech mit der Netzkante. Mit einem Ass und einem Vorhand-Winner zum Abschluss bleibt der Südtiroler jedoch bei eigenem Aufschlag weiterhin unantastbar.
Sinner vs. Marozsan 6:1, 1:1
Marozsan patzt zum Auftakt beim Vorhand-Volley, kann aber mit einem Aufschlag-Winner ausgleichen. Mit einem Vorhand-Gewinnschlag leitet der Ungar den sicheren Service-Hold ein
Sinner vs. Marozsan 6:1, 1:0
Marozsan schnappt sich den ersten Punkt im zweiten Satz, fängt sich aber anschließend einen krachenden Vorhand-Winner seines Gegners ein. Mit zwei direkten Aufschlagpunkten kann Sinner das Aufschlagspiel für sich entscheiden.
Fazit I:
Sinner demonstrierte von Beginn an, wer der Chef im Ring ist. Neben seiner Dominanz beim Aufschlag bestimmte er auch bei seinen Rückschlag-Spielen nach Belieben und ließ Marozsan im ersten Durchgang nur einmal anschreiben.
Sinner vs. Marozsan 6:1
Marozsan ist weiterhin von der Returnstärke Sinners überfordert. Auch diesmal erspielt sich der Südtiroler drei laufende Break-Möglichkeiten, gleichbedeutend mit Satzbällen. Beim zweiten verschätzt sich der Ungar und lässt den Rückhand-Schlag von Sinner zu dessen Satzgewinn hinten ins Feld segeln
Sinner vs. Marozsan 5:1
Marozsan startet mit einem stark herausgespielten Punktgewinn, den er mit einem Vorhand-Drive-Volley abschließt. Anschließend legt Sinner einen Doppelfehler nach. Mit zwei krachenden Vorhand-Winnern kann der Südtiroler aber ausgleichen. Mit erfolgreicher Rallye und einem Ass kann Sinner das Aufschlagspiel zu seinen Gunsten entscheiden.
Große Namen ...
beeindrucken Marozsan eigentlich nicht. 2023 beim Masters in Rom machte er diesbezüglich auf sich aufmerksam, als er damals völlig überraschend Carlos Alcaraz besiegen konnte.
Sinner vs. Marozsan 4:1
Nach verpatztem Auftakt legte Marozsan noch einen Doppelfehler nach und sah sich nach Pech mit der Netzkante zwei laufenden Break-Bällen gegenüber. Gleich den ersten davon kann Sinner mit einem unwiderstehlichen Vorhand-Return nutzen.
Sinner vs. Marozsan 3:1
Der erste Ballwechsel im Game geht an Marozsan, der im weiteren Verlauf auch einen seiner berüchtigten Stopp-Bälle versuchte. Dennoch bleibt Sinner aufgrund seiner Aufschlag-Stärke beim zu-30-Spiel letztlich ungefährdet.
Sinner vs. Marozsan 2:1
Jetzt hat Sinner den Turbo gezündet. Mit beeindruckenden Returns erspielte sich der Südtiroler drei laufende Break-Möglichkeiten. Die erste vergab er noch etwas leichtfertig, indem er seinen Gegner bei einem Smash noch einmal erfolgreich zurückkehren ließ. Mit einem weiteren starken Return tütete der 24-Jährige aber anschließend das erste Break der Begegnung ein.
Sinner vs. Marozsan 1:1
Nach einem Ass musste Sinner auch die erste lange Rallye bei eigenem Service abgeben. Mit soliden Aufschlägen blieb es jedoch beim einzig abgegebenen Punkt des Südtirolers im Game.
Sinner vs. Marozsan 0:1
Nach zwei schnellen Punkten mit dem Aufschlag kann Marozsan die erste intensive Rallye für sich entscheiden. Mit einem Ass besiegelt er den zu-Null-Traumauftakt.
Mit Aufschlag ...
für Marozsan beginnt die Partie nun.
Zum zweiten Mal ...
stehen sich Jannik Sinner und Fabian Marozsan auf der Tour gegenüber. 2023 besiegte der Südtiroler den Ungarn beim Rasenturnier in Halle, benötigt dazu allerdings drei Sätze.
Inzwischen ...
findet das Turnier der chinesischen Hauptstadt im Nationalen Tennniszentrum von Peking statt, das anlässlich der Olympischen Spiele 2008 errichtet wurde. Die Diamond Arena, in der sich Sinner und Marozsan gerade einspielen, wurde 2011 nachgelegt.
Dadurch ...
kommt es gerade schon zum Walk on Court von Jannik Sinner und Fabian Marozsan. Als kleine "Entschädigung" dürfen sich die Zuschauer über die Visite von Michael Chang freuen, der 1993 bis 1995 dreimal in Folge das ATP-Turnier in Peking gewinnen konnte. Damals wurde das Event allerdings noch in der Halle auf Teppich abgehalten.
Keine 30 Minuten ...
wurden die Zuschauer in Peking im ersten Viertelfinale zwischen Alex de Minaur und Jakub Mensik unterhalten. Bei Breakball für den Australier forderte der Tscheche zwischen dem ersten und zweiten Aufschlag den Physio an und musste das Match beim Stand von 1:4 beim Seitenwechsel aufgeben.
Guten Morgen aus Peking!
Wo sich die Ereignisse zwar nicht überschlagen - aber doch ein bisschen Fahrt aufgenommen haben. Denn nachdem Jakub Mensik gegen Alex de Minaur Mitte des ersten Satzes aufgegeben hat, stehen Jannik Sinner und Fabian Marozsan nicht nur quasi in den Startlöchern.
Es wird die zweite Begegnung zwischen Sinner und Marozsan werden, die Premiere 2024 in HalleWestfalen hat der Südtiroler knapp in drei Sätzen gewonnen. Und in weiterer Folge auch gleich das Turnier.
In Peking nun musste Sinner gegen Terence Atmane in Runde zwei seinen ersten Satz abgeben. Ein Weiterkommen des Vorjahresfinalisten von Peking stand dennoch nie in Frage.
Sinner vs. Marozsan - hier gibt es einen Livestream
Das Match zwischen Jannik Sinner und Fabian Marozsan gibt es ab ca. 08:30 Uhr live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW.
