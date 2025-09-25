ATP Peking live: Jannik Sinner vs. Marin Cilic im TV, Livestream und Liveticker

Jannik Sinner trifft in der ersten Runde des ATP-Tour-500-Turniers in Peking auf Marin Cilic. Das Match gibt es ab 13 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.09.2025, 13:05 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren] Sinner - Cilic 3:2 Cilic ist momentan komplett von der Rolle und Sinner nutzt das eiskalt aus. Drei weitere Unforced Errors des Underdogs bringen Sinner drei Breakbälle am Stück. Die ersten beiden wehrt Cilic noch mit offensivem Tennis ab, doch beim dritten blitzt die Returnstärke von Sinner mal wieder auf. Sinner - Cilic 2:2 Das ging schnell. Drei Returnfehler von Cilic. Sinner - Cilic 1:2 Auch das zweite Game bei Aufschlag Cilic geht über Einstand. Der Kroate liegt nach zwei leichten Fehlern schnell mit 0:30 zurück. Mit seinem guten Aufschlag und der druckvollen Spielweise erkämpft er sich danach seinen zweiten Spielgewinn. Sinner - Cilic 1:1 Sinner hat seinen Groove noch nicht ganz gefunden. Dem Weltranglistenersten unterlaufen für seine Verhältnisse noch ungewöhnlich viele vermeidbare Fehler. Sein erstes Aufschlagspiel bringt er trotzdem relativ unbeschwert durch. Sinner - Cilic 0:1 Cilic muss schon im ersten Aufschlagspiel einen Breakball abwehren. Die Taktik des ehemaligen US-Open-Siegers ist klar: auf jeden freien Schlag wird draufgegangen. Hop oder Top. Sinner - Cilic Sinner hat die Wahl gewonnen und sich für Rückschlag entschieden. Jetzt sollte es jeden Moment losgehen. Die Ausgangslage ... ... ist ja klar: Jannik geht in das Treffen mit Marin als Favorit. Das einzige Match bisher hat er gewonnen, das war allerdings auch schon 2021. Die Wunden nach der Niederlage gegen Alcaraz im Endspiel der US Open sollten aber geleckt sein. Zumal Jannik ja nicht zum Laver Cup nach San Francisco gereist ist, sondern Zeit gehabt hat, ordentlich zu trainieren und seinen Asien-Swing 2025 gebührend vorzubereiten. Vor Jahresfrist ... ... hat Jannik in Peking ja das Endspiel erreicht. Dort aber gegen Carlos Alcaraz nach einem fantastischen Tennismatch verloren. Die Chance zur Revanche gibt es 2025 nicht - denn Carlitos schlägt gerade parallel in Tokio auf. Und hat den ersten Satz gegen Sebastian Baez eben mit 6:4 gewonnen. Peking calling! Einen schönen Abend wollen sich Jannik Sinner und Marin Cilic heute also in Peking machen, in unseren Gefilden fängt die Erstrunden-Partie der beiden dankenswerterweise schon um 13 Uhr an. Also: Getränke und Snacks holen - und dabei bleiben!

© Getty Images Jannik Sinner und Marin Cilic treffen zum zweiten Mal aufeinander

Im vergangenen Jahr war Jannik Sinner ja bis ins Endspiel von Peking vorgedrungen, musste sich dort aber in einem fantastischen Tennismatch Carlos Alcaraz geschlagen geben. Zu einer Revanche wird es in der chinesischen Hauptstadt 2025 nicht kommen: Alcaraz spielt parallel beim Turnier in Tokio.

Bislang haben Sinner und Cilic einmal gegeneinander gespielt: 2021 konnte sich der Südtiroler in einem Davis-Cup-Treffen durchsetzen.

Sinner vs. Cilic - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Jannik Sinner und Marin Cilic gibt es ab 13 Uhr live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW.

Hier das Einzel-Tableau in Peking