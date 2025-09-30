ATP Peking: Medvedev geht gegen Tien K.o.

Nach dem Viertelfinalsieg über Alexander Zverev musste Daniil Medvedev im Halbfinale von Peking gegen den 19-jährigen US-Amerikaner Learner Tien verletzungsbedingt aufgeben.

von Isabella Walser-Bürgler

zuletzt bearbeitet: 30.09.2025, 15:14 Uhr

© Getty Images Daniil Medvedev in Peking

Daniil Medvedev erwischte gegen Learner Tien zunächst keinen guten Start und lag schnell 0:3 zurück. Mit all seiner Erfahrung und echtem Kämpfergeist kam er langsam zurück ins Match, drehte den Durchgang und sicherte sich Satz eins mit 7:5. Zu dem Zeitpunkt schien der ‘alte’ Medvedev wieder am Drücker zu sein.

Auch den zweiten Satz begann Medvedev dominant und führte bereits mit 3:0. Der junge Amerikaner blieb allerdings dran, profitierte von nachlassender Physis seines Gegners und drehte mit aggressiven Returns und geduldigen Rallyes das Momentum. Nach einem wilden Hin und Her an Breaks entschied Tien den zweiten Satz schließlich mit 7:5 für sich.

Im dritten Satz war Medvedev wieder ein Schatten seiner selbst. Mal humpelnd, mal hüpfend, mal mit dem Schiedsrichter diskutierend, mal wild in die Box gestikulierend gab er bei 0:4 auf. Damit endet Medvedevs Rehabilitation, die in Peking so gut voranzugehen schien, abrupt. Ob er beim anstehenden Masters in Shanghai antreten wird, bleibt noch offen.

Für Learner Tien ist der Sieg ein weiterer Meilenstein in seiner Saison 2025. Bereits bei den Australian Open hatte er Medvedev in fünf Sätzen bezwungen und in der zweiten Runde aus dem Turnier geworfen. Nun erreichte er sein erstes ATP-500-Finale, in dem er auf niemand Geringeren als Jannik Sinner trifft.

