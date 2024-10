ATP Peking: Sinner folgt Alcaraz ins Traumfinale - mit viel Mühe!

Titelverteidiger Jannik Sinner ist mit einem hart erkämpften 6:3 und 7:6 (3) gegen Überraschungsmann Bu Yunchaoteke in das Endspiel des ATP-Tour-500-Events in Peking eingezogen. Dort geht es morgen gegen Carlos Alcaraz.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.10.2024, 16:14 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner hatte in Peking kein einfaches Halbfinale

Peking bekommt genau das Traumfinale, auf das die Tennisfans in China gehofft haben. Denn Jannik Sinner zog mit einem 6:3 und 7:6 (3) gegen Lokalmatador Bu Yunchaoteke in das Finale ein. Zuvor hatte sich schon Carlos Alcaraz mit 7:5 und 6:3 gegen Daniil Medvedev für den großen Showdown qualifiziert.

Dabei hatte Sinner mit Bu fast mehr Probleme als Alcaraz mit Medvedev. denn der Chinese, der mit einer Wildcard ins Feld gekommen war, bestätigte seine Leistungen der letzten Tage vollauf. Da hatte Bu etwa Lorenzo Musetti und Andrey Rublev besiegt. Im ersten Satz schaffte Sinner ein frühes Break - aber auch für das musste der Südtiroler hart arbeiten. In Durchgang zwei war Sinner im Tiebreak dann der konstantere Spieler.

Alcaraz schon beim Laver Cup überzeugend

Es wird die zehnte Begegnung zwischen Sinner und Alcaraz werden. Der Spanier hat mit 5:4-Siegen knapp die Nase vorne. Auch weil Alcaraz die letzten beiden Begegnungen in Roland-Garros und Indian Welles in diesem Jahr für sich entscheiden konnte. Jeweils im Halbfinale übrigens. Vor Jahresfrist wiederum hatte sich Sinner in Peking gegen Alcaraz behaupten können.

Die Favoritenlage ist dementsprechend unklar. Denn beide Spieler reiten auf einer (sportlichen) Erfolgswelle. Alcaraz auf der kleineren, nachdem er bei den US Open gegen Botic van de Zandschulp überraschend verloren hatte. Aber die Vorstellungen beim Laver Cup und in dieser Woche in Peking waren beeindruckend. Jannik Sinner indes hat ja die Turniere in Cincinnati und Flushing Meadows gewonnen. Die letzte Niederlage des Weltranglisten-Ersten datiert vom ATP-Tour-1000-Event in Montreal, wo Sinner im Viertelfinale gegen Andrey Rublev ausgeschieden ist.

