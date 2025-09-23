ATP Peking: Sinner führt Feld vor Zverev an

Jannik Sinner führt die Gesetztenliste beim ATP-Tour-500-Event in Peking vor Alexander Zverev und Alex de Minaur an.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 23.09.2025, 11:53 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner im vergangenen Jahr in Peking

Fast die gesamte Weltelite steigt in dieser Woche wieder in den Wettkampfbetrieb der ATP ein, lediglich der verletzte Jack Draper und Novak Djokovic fehlen auf den ersten ganz großen Stationen der Asien-Tour. In Tokio versuchen sich etwa Carlos Alcaraz, Taylor Fritz und Holger Rune. In Peking ist nun der “Rest of the Best” am Start. Und der kann sich allemal sehen lassen.

Ganz oben im Tableau steht Jannik Sinner, der seine Wunden von der Finalniederlage bei den US Open gegen Carlos Alcaraz geleckt hat. Die erste Aufgabe für Sinner, der 2024 im Endspiel von Peking nach einem grandiosen Match gegen Alcaraz verloren hat, ist gleich prominent: Der Südtiroler startet gegen Marin Cilic.

Als Nummer zwei geht Alexander Zverev ins Rennen. Die deutsche Nummer zwei bekommt es nach dem verkorksten Laver Cup mit Lorenzo Sonego zu tun. Im Viertelfinale könnte Zverev auf Daniil Medvedev treffen, der aber zunächst einmal gegen Cameron Norrie gewinnen muss. Gegen den Briten war Medvedev in Roland-Garros ja ausgeschieden.

Lorenzo Musetti, in Peking an Position drei gereiht, hat wie schon bei den US Open Giovanni Mpetshi Perricard als ersten Kontrahenten zugelost bekommen.

