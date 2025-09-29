ATP Peking: Zverev scheitert glatt an Medvedev

Alexander Zverev ist mit einem 3:6 und 3:6 gegen Daniil Medvedev im Viertelfinale des ATP-Tour-500-Turniers in Peking ausgeschieden.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 29.09.2025, 16:58 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev - frustriert in Peking

Es war kein besonders guter Montag für die Tennisfans in Peking, gleich fünf Matches mussten wegen Verletzungen vor der Zeit beendet werden. Auf Seiten der Frauen drei, bei den Männern konnten Jakub Mensik gegen Alex de Minaur und Lorenzo Musetti gegen Learner Tien nicht bis zum letzten Punkt fighten.

Es lag also an Alexander Zverev und Daniil Medvedev, den Abend doch noch mit ein paar spielerischen Highlights zu veredeln. Das allerdings gelang nur bedingt, vor allem bei Zverev wechselten sich spektakuläre Punkte am Netz in unschöner Regelmäßigkeit mit Rahmentreffern auf der Vorhandseite ab.

Dass Daniil Medvedev aber das Break zum 4:2 im ersten Satz gelang, lag ausschließlich an Zverev selbst. Der vergab nämlich bei eigenem Aufschlag einen 40:0-Vorsprung. Schon im nächsten Aufschlagspiel schwächte Medvedev dann - aber Zverev konnte vier Möglichkeiten zum Comeback nicht nutzen.

Zverev verliert zum fünften Mal in Folge gegen Medvedev

Im zweiten Satz war es dann das nur manchmal ominöse siebente Spiel, das Zverev zum Verhängnis wurde. Wieder hatte er Spielbälle, wieder gelang Medvedev ein Break. Da durfte dann auch mal wieder ein Schläger dran glauben - was man bei Alexander Zverev ja kaum noch sieht. Am Ende funktionierte dann auch der Volley nicht mehr - jener zum ersten Matchball von Medvedev flog weit ins Aus. Wie auch die Vorhand danach. Womit der fünfte Erfolg von Medvedev gegen Zverev besiegelt war. In der gegensietigen Bilanz stelle der US-Open-Champion von 2021 auf 14:7 gegen Zverev.

Im Halbfinale wartet nun also Learner Tien. Der US-Amerikaner steigerte sich in der Partie gegen Musetti mit Fortdauer des Spiels, unabhängig von der Beeinträchtigungen auf Seiten des Italieners. Fun fact: Hinter Jannik Sinner und Carlos Alcaraz ist Tien derjenige Spieler auf der ATP-Tour, der die meisten Siege gegen Gegner aus den Top Ten gefeiert hat.

Das Halbfinale in der oberen Hälfte bestreiten Jannik Sinner und Alex de Minaur. da ist der Südtiroler klarer Favorit: Denn alle zehn bisherigen Matches hat Sinner gewonnen.

