ATP: Peter Gojowczyk gewinnt in Newport, Daniel Altmaier scheitert in Bastad

Einen Sieg und eine Niederlage gibt es am heutigen Tag von den DTB-Herren auf der ATP-Tour zu vermelden.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 11.07.2022, 20:14 Uhr

© Getty Images Peter Gojowczyk steht beim ATP-Rasenturnier in Newport im Achtelfinale

Peter Gojowczyk hat beim ATP-World-Tour-250-Turnier in Newport die Rasen-Saison noch um eine Woche verlängert und das auch mit Erfolg. Der Münchner steht im US-Bundesstatt Rhode Island im Achtelfinale. Der 32-Jährige gewann beim Klassiker im Newport Casino, in dem sich auch die International Tennis Hall of Fame befindet, seine Auftaktpartie gegen den Franzosen Ugo Humbert mit 7:5, 6:4. Weitaus kniffliger wird jedoch die nächste Herausforderung - es wartet Aufschlagkanonier John Isner. Der Lokalmatador konnte das Turnier bereits viermal für sich entscheiden (2011-12, 2017, 2019). Ebenfalls in den USA dabei ist Dominik Koepfer der morgen in seiner ersten Begegnung gegen einen Qualifikanten antreten wird.

Keine guten Nachrichten gibt es hingegen aus dem schwedischen Bastad zu vermelden. Dort musste Daniel Altmaier eine Erstrunden-Niederlage einstecken. Der 23-Jährige aus Kempen verlor bei der ATP-250-Sandplatz-Veranstaltung gegen den Lokalmatador Elias Ymer 4:6, 6:7 (5). Altmaier hatte im Tiebreak des zweiten Satzes bereits mit 5:1 geführt, machte dann aber keinen Punkt mehr. Der aktuell Weltranglisten-62. war zuletzt in Wimbledon - ebenfalls zum Auftakt - an Ymer jüngeren Bruder Mikael klar in drei Sätzen gescheitert.

