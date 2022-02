ATP Pune: Daniel Altmaier kämpft sich ins Viertelfinale

Beim ATP-World-Tour-250-Event im indischen Pune steht der Deutsche Daniel Altmaier bereits im Viertelfinale.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.02.2022, 11:38 Uhr

© Getty Images Daniel Altmaier steht beim ATP-250-Turnier in Pune (Indien) im Viertelfinale

Tolle kämpferische Leistung von Daniel Altmaier: Der 23-Jährige aus Kempen besiegte im Achtelfinale des ATP-Hartplatz-Turniers in Pune (Indien) nach verlorenem ersten Satz den Moldauer Radu Albot (ATP 108) nach 2:12 Stunden Spielzeit mit 3:6, 6:4 und 6:4. Der aktuell Weltranglisten-85. bekommt es in der Runde der letzten Acht entweder mit dem an drei gereihten Italiener Gianluca Mager oder dem Portugiesen Joao Sousa zu tun.

Der in der asiatischen Drei-Millionen-Metropole an fünf gesetzte Altmaier stand am Ende der vergangenen Saison zweimal in Turnier-Endspielen der ATP-Challenger-Tour (Knoxville, USA sowie Puerto Vallarta, Mexiko). Für den Nordrhein-Westfalen ist es die vierte Viertelfinalteilnahme auf der ATP-Tour (Antalya 2017, Umag und Kitzbühel 2021).

Hier der Einzel-Draw aus Pune.