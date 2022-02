ATP Pune: Joao Sousa feiert vierten Karriere-Titel nach langer Durststrecke

Joao Sousa hat in Pune mit einem Drei-Satz-Erfolg über Emil Ruusuuvuori seinen vierten Karriere-Titel gefeiert. Es ist der erste Triumph des Portugiesen seit über drei Jahren.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 06.02.2022, 19:06 Uhr

Joao Sousa gewann in Pune seinen ersten Titel seit drei Jahren

Kuala Lumpur, Valencia, Estoril - und nun auch Pune. Der Portugiese Joao Sousa konnte am Sonntag in Indien den vierten ATP-Tittel in seiner Laufbahn gewinnen. Beim ATP-250-Event krönte sich der 32-Jährige überhaupt zum niedrig-geranktesten Sieger in der 26-jährigen Geschichte des Turniers. Sousa ist in der Weltrangliste derzeit nur auf Rang 137 zu finden.

"Wir hatten einige harte Momente in den letzten Jahren, aber jetzt hier den Titel zu gewinnen, ist ein wahrgewordener Traum", erklärte ein sichtlich emotionaler Joao Sousa bei der Siegerehrung nach seinem Drei-Satz-Erfolg über den Finnen Emil Ruusuuvuori. Bereits im Halbfinale stand der Portugiese in Pune mit dem Rücken zur Wand, konnte Elias Ymer nach Abwehr von Matchbällen jedoch in drei Sätzen niederringen.

Emotionaler Triumph für Sousa

Mit Dank an Team und Familie hielt sich der 32-Jährigen im Anschluss an seinen Erfolg freilich nicht zurück. Sein gesamtes Umfeld würde unermüdlich hinter ihm stehen, wofür er sehr dankbar sei, erklärte Sousa im Zuge der Siegerehrung. Mit seinem Erfolg in Pune wird der Portugiese zudem wieder in die Top-100 der Weltrangliste zurückkehren, nachdem er im September des Vorjahres bis auf Platz 182 abgerutscht war.

Ein pikantes Detail: Mit dem Triumph in Pune hat Jaoa Sousa bei drei seiner vier Titel-Runs auf der ATP-Tour auf dem Weg zum Triumph mindestens in einem Spiel Matchbälle gegen sich gehabt. In Kuala Lumpur, 2013, im Endspiel, in Estoril (2018) in Runde zwei - und nun, in Pune, im Halbfinale gegen den Schweden Ymer.