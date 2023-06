ATP Queen´s Club: Alcaraz beginnt gegen Qualifikanten, Rune gegen Cressy

Carlos Alcaraz geht als Nummwer eins ins traditionsreiche ATP-Tour-500-Turnier im Londoner Queen´s Club. Und trifft in Runde eins auf einen Qualifikanten.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 17.06.2023, 15:49 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz wartet im Queen´s Club auf einen Qualifikanten

Carlos Alcaraz ist gut angekommen in London, im Queen´s Club steht ab Montag seine Premiere beim traditionsschwangeren 500er-Turnier an. Seinen Gegner hat Alcaraz am heutigen Samstag noch nicht erfahren: Der an Position eins gesetzte Spanier beginnt gegen einen Qualifikanten.

Die Nummer zwei im Queen´s Club wird von Holger Rune getragen, der im vergangenen Jahr auf Rasen große Probleme hatte. Ob diese gegen den amerikanischen Aufschlagspezialisten Maxime Cressy weniger werden, steht zu bezweifeln. In der Setzliste folgen zwei Spieler, die in dieser Woche in Stuttgart am Start waren bzw. immer noch sind: Taylor Fritz und Frances Tiafioe. letzterer bestreitet morgen das Endspiel beim TC Weissenhof und spielt in London gegen Botic van de Zandschulp.

Fritz wiederum hat mit Bernabae Zapata Miralles eher einen Sandplatzspezialisten zugelost bekommen. Als Titelverteidiger startet Matteo Berrettini diesmal ungesetzt - und zwar gegen Emil Ruusuvuori.

Viel Aufmerksamkeit werden auch Andy Murray und Rückkehrer Milos Raonic bekommen. Murray hat mit Alex de Minaur eine ganz harte Nuss zu knacken. Raonic spielt gegen Jordan Thompson, gegen den er in dieser Woche in ´s-Hertogenbosch in Runde zwei verloren hatte.

Hier das Einzel-Tableau im Queen´s Club