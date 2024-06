ATP Queen´s Club: Andy Murray - 1.000 Matches und keine schlechten Aussichten

Andy Murray hat am gestrigen Dienstag im Londoner Queen´s Club sein 1.000stes Match auf der ATP-Tour gespielt. Und könnte bei einem seiner Lieblingsturniere tatsächlich weit kommen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 18.06.2024, 22:06 Uhr

© Getty Images Andy Murray am Dienstag im Londoner Queen´s Club

Angeblich soll Andy Murray ja im zweiten Satz seines Matches gegen Alexei Popyrin am gestrigen Dienstag ja ein bisschen über den Center Court im Londoner Queen´s Club gehatscht sein. Da kann es sich nur um ein böses Gerücht halten, schließlich hat Sir Andy sein 1.000 Match auf der ATP-Tour ja dann doch erfolgreich bestritten. Der Ort des Jubiläums ist angemessen: Mit fünf Titeln hält Murray den Rekord beim Londoner Traditionsevent.

Allerdings: Der zweimalige Goldmedaillengewinner bei Olympischen Spielen war sich der besonderen Umstände bis kurz vor Spielbeginn gar nicht bewusst. „Ich habe das gar nicht realisiert, aber meine Mutter hat mir vor dem Match gesagt, dass es mein 1000stes auf der Tour sein würde“, erklärte Murray nach dem 6:3, 3:6 und 6:3 nach Poyprin, das ihm ein Treffen mit dessen Landsmann Jordan Thompson im Achtelfinale von Queen´s bescherte.

„Ganz schön viele Matches. Und auch viel Abnutzung am Körper. Das ist nicht einfach, aber ich habe es geschafft, durchzuziehen.“

Fritz als einziger Gesetzter in der unteren Hälfte

Damit ist Andy Murray einer von nur fünf aktiven Spielern, die eine vierstellige Anzahl an Matches bestritten haben: Novak Djokovic führt diese Liste mit 1.324 vor Rafael Nadal mit 1.300 und Fernando Verdasco (1.006 - so Verdasco tatsächlich noch aktiv ist) an. Und der gute, alte Richard Gasquet hat auch noch vier Partien mehr auf dem Kerbholz als Murray.

Die weiteren Aussichten sind beim aktuellen Turnier übrigens gar nicht schlecht. Denn in der unteren Hälfte, in der auch Andy Murray platziert ist, steht mit Taylor Fritz nur noch ein einziger Gesetzter unter den letzten 16. Alex de Minaur und Ben Shelton flogen am Dienstag schon aus dem 32er-Raster.

