ATP Queen's Club: Carlos Alcaraz hält sich alle Optionen offen

Noch ist unklar, ob French-Open-Sieger Carlos Alcaraz in der kommenden Woche beim ATP-500-Turnier im Londoner Queen's Club spielen wird.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 11.06.2025, 19:12 Uhr

© Getty Images Geht Carlos Alcaraz in London an den Start?

Nach den French Open ist vor Wimbledon. Und also bleibt Carlos Alcaraz nach seinem spektakulären Triumph am Bois de Boulogne nicht allzu viel Zeit, um sich auf das Rasen-Highlight im Mekka des Tennissports vorzubereiten. Schon am 30. Juni wird es im Südwesten Londons ernst, als Titelverteidiger wird Alcaraz das Spielgeschehen auf dem Centre Court eröffnen.

Als Vorbereitung auf Wimbledon diente Alcaraz in den vergangenen beiden Jahren jeweils das ATP-500-Turnier im Londoner Queen's Club. Ob der Spanier auch 2025 wieder in West Kensington an den Start gehen wird, ist derzeit noch offen. Das teilte sein Trainer Juan Carlos Ferrero in einem Gespräch mit “El Larguero” mit.

Alcaraz erholt sich auf Ibiza

Demnach verfolge Alcaraz zwar den Plan, im Queen's Club zu spielen, eine endgültige Entscheidung werde das Team aber erst in den kommenden Tagen treffen. “Am Donnerstag oder Freitag werden wir einen Test machen, um zu sehen, wie es ihm körperlich und emotional geht”, erklärte Ferrero.

Aktuell dürfte Alcaraz ohnehin noch nicht allzu viele Gedanken an die Rasensaison verschwenden, genießt er nach der erfolgreichen Titelverteidigung in Roland-Garros doch einige Tage Urlaub auf Ibiza. Ähnlich war der 22-Jährige auch schon 2023 und 2024 vorgegangen. Und da stand Mitte Juli dann ja jeweils der Triumph in Wimbledon zu Buche.