ATP Queen‘s Club: Paul stoppt den Lauf von Draper

Der US-Amerikaner Tommy Paul hat im Viertelfinale beim ATP-500-Turnier im Londoner Queen’s Club den Lokalmatadoren Jack Draper in drei Sätzen bezwungen und verhinderte damit den achten Sieg des Briten in Folge nach dessen Turniersieg in Stuttgart.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 21.06.2024, 21:05 Uhr

© Getty Images Tommy Paul beendete im Halbfinale die Siegesserie von Jack Draper.

Auch wenn die direkte Bilanz vor dem Viertelfinal-Match zwischen dem Alcaraz-Bezwinger Jack Draper und Tommy Paul mit 3:1 für den Briten sprach, konnte der US-Amerikaner im Januar bei den Australian Open die einzige Begegnung auf Grand-Slam-Ebene für sich entscheiden.

Im ersten Durchgang wechselte das Momentum mehrfach. Nachdem sich Paul das frühe Break sicherte, konnte Draper seinem Gegner direkt im Anschluss das Aufschlagspiel abnehmen und den zwischenzeitlichen 3:3-Ausgleich herstellen. Dennoch schaffte der 27-jährige US-Amerikaner mit drei Spielgewinnen in Folge die Satz-Führung.

Im zweiten Akt überzeugten beide Spieler weiter mit ihrem offensiv angelegten Spiel und gaben sich bei eigenem Service lange keine Blöße. Beim Stand von 5:4 erkämpfte sich der 22-jährige Draper den ersten Break-Ball, gleichbedeutend mit Satz-Ball, konnte diesen aber nicht verwerten. Zwei Spiele später hatte der Weltranglisten-31. weitere drei, laufende Chancen zum Satzausgleich, wovon der Linkshänder gleich die erste für sich nutzen konnte.

Der Entscheidungs-Satz verlief anfangs absolut auf Augenhöhe, wobei nur Draper bis zum 3:3 die einzige Break-Chance abzuwehren hatte. Im siebten Spiel drehte Paul auf und nahm seinem Kontrahenten das Service zu Null ab und bestätigte das Break anschließend. Draper konnte bei eigenem Aufschlag noch einmal verkürzen, dennoch servierte der Weltranglisten-13. aus den USA das Match zum 6:3, 5:7, 6:4-Erfolg nach knapp zwei Stunden aus.

Im Halbfinale sieht sich Olympia-Teilnehmer Paul dem Sieger aus der Begegnung zwischen seinem Landsmann Sebstian Korda und Rinky Hijikata aus Australien gegenüber.

Musetti bezwingt Überraschungsmann Harris

Beendet ist die sensationelle Reise des Briten Billy Harris. Nachdem der 29-jährige Brite im Vorfeld des Turniers erst ein Match auf der ATP-Tour gewinnen konnte, wurde er diesmal erst im Viertelfinale von Lorenzo Musetti gestoppt. Der 22-jährige Italiener zeigte sich mit seinem variablen Spiel in den entscheidenden Phasen etwas abgeklärter und siegte nach 1:41 Stunden mit 6:3, 7:5. Immerhin wird Harris nach seinen starken Auftritten in London mit einer Hauptfeld-Wildcard für das Wimbledon-Turnier belohnt. Musetti trifft im Halbfinale auf den Australier Jordan Thompson, der etwas überraschend den an Nr. 4 gesetzten US-Amerikaner Taylor Fritz mit 6:4, 6:3 ausschalten konnte.

