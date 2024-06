ATP Queen's Club: Stuttgart-Champion Draper stoppt Titelverteidiger Alcaraz

Stuttgart-Champion Jack Draper hat mit einem 7:6 (3) und 6:3 gegen Titelverteidiger Carlos Alcaraz das Viertelfinale beim ATp-Tour-500-Turnier im Londoner Queen´s Club erreicht.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 20.06.2024, 16:32 Uhr

© Getty Images Jack Draper steht im Queenás Club im Viertelfinale

Was für ein Lauf von Jack Draper! Am Sonntag hatte der Brite in Stuttgart mit einem Finalerfolg gegen Matteo Berrettini seinen ersten Titel auf der ATP-Tour überhaupt geholt. Nun steht Draper beim ATP-Tour-500-Event im Queen´s Club schon wieder im Viertelfinale. Und da nach einem 7:6 (3) und 6:3 gegen Carlos Alcaraz. Der Spanier war als Titelverteidiger gestartet, hatte vor der Pleite gegen Draper 13 Matches auf Rasen in Folge gewonnen.

Im Viertelfinale bekommt es Draper mit Tommy Paul zu tun. Der US-Amerikaner hatte im ersten Match des Tages beim 6:3 und 6:4 gegen Alejandro Tabilo keine Probleme. In der oberen Tableau-Hälfte steht bereits ein weiteres Match in der Runde der letzten acht fest: Sebastian Korda trifft da auf Rinky Hijikata.

Für Jack Draper war der Sieg auch aus einem anderen Grund sehr emotional: So war sein gerade 80 Jahre alt gewordener Großvater live am Center Court im Queen´s Club dabei.

Hier das Einzel-Tableau im Queen´s Club