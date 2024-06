ATP Queen`s Club: Tommy Paul und Lorenzo Musetti ziehen ins Endspiel

Finaleinzug für Lorenzo Musetti und Tommy Paul bei dem ATP-500er-Turnier im Londoner Queens Club. Im Halbfinale konnte sich Musetti in drei Sätzen gegen Jordan Thompson behaupten. Paul bezwang Sebastian Korda in zwei knappen Sätzen.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 22.06.2024, 19:01 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images

Erst vor gut einer Woche trafen die beiden US-Amerikaner Tommy Paul und Sebastian Korda bei den Libema Open aufeinander. Sebastian Korda konnte das Viertelfinale für sich entscheiden und musste sich dann nur gegen Alex de Minaur im Endspiel geschlagen geben. Im heutigen Halbfinale im Londoner Queens Club gelang Tommy Paul die Revenge mit einem 6:4 und 7:6(2)-Sieg. Der an fünf gesetzte Paul zeigte sich in hervorragender Form und brillierte vor allem mit seiner Beinarbeit und seinem Aufschlag- dementsprechend hoch war seine Aufschlagrate des ersten Serves.

Korda hatte bereits Probleme mit dem Auge und musste nach 40 Minuten und Verlust des ersten Satzes zusätzlich am Knöchel behandelt werden- keine guten Bedingungen für eine Aufhaltjagd. Paul blieb auch im zweiten Satz souverän und ging dementsprechend schnell mit 4:1 in Führung, Korda fand nicht so recht ins Match zurück, sodass nach einem verschlagenden Volley der Schläger dran glauben musste. Aufgeben war für den 23-jährigen ungesetzten aber keine Option. Der junge US-Amerikaner kämpfte sich zurück und zwang seinen Landsmann in den Tiebreak. Korda war wieder komplett im Match angekommen und spielte wunderbares Tennis. Der Tiebreak war ausgeglichener als das Ergebnis. Denn trotz guter und langer Ballwechsel gewann Paul mit einem deutlichen 7:2 und sicherte sich somit das Ticket für das Finale. Für Paul wird es eines der wichtigsten Matches seiner Karriere. Der 27-jährige könnte mit einem Sieg die US-Amerikanische Nummer Eins werden.

Lorenzo Musetti in drei Sätzen zum Finale

Der 22-jährige Italiener Lorenzo Musetti sicherte sich ebenfalls den Finalplatz des ATP-500er-Turniers und schlägt am Sonntag für seinen dritten Titel auf. Musetti dominierte klar den ersten Satz des Matches, Thompson probierte vor allem am Netz die Punkte zu beenden, doch der Italiener entschied die wichtigen Momente für sich. Der erste Satz ging somit mit 6:3 an den ungesetzten 22-jährigen.

Im zweiten Satz diktierte Thompson die Punkte und ging mit 5:0 in Führung, Musetti fand zwar sein Level des ersten Satzes wieder- doch zu spät, der zweite Satz ging mit 6:3 an Thompson. Im dritten Satz setzte Thompson sein jetzt gefährliches Volleyspiel fort, doch Musetti konnte erneut mit seinem Ballgefühl und Longline-Schlägen überzeugen und gewann den entscheidenden Satz mit 6:3. Es ist das dritte Finale auf der ATP-Tour des Jahres für den jungen Italiener.

Hier das Herren-Tableau aus London