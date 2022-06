ATP Queen´s Club: Was ist noch drin für Stan Wawrinka?

Stan Wawrinka ist am Dienstag nach einem Tiebreak-Krimi in das Achtelfinale des ATP-Tour-500-Turniers im Londoner Queen´s Club eingezogen. Vielleicht wird es ja noch was mit einem größeren Titel auf Rasen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.06.2022, 08:19 Uhr

© Getty Images Stan Wawrinka nach seinem Zittersieg gegen Frances Tiafoe

Wie das Tennisleben halt so spielt: Da gehen Frances Tiafoe und Stan Wawrinka gemeinsam im Doppel beim ATP-Tour-500-Turnier im Londoner Queen´s Club an den Start - und verlieren eher rasch gegen John Peers und Filip Polasek. Damit die beiden aber mehr voneinander haben, hat sie die Auslosung im Einzel-Wettbewerb noch einmal zusammengebracht. Und der Schweizer und der US-Amerikaner haben am Dienstagabend das Beste aus dieser Situation gemacht. Am Ende eines wahren Thrillers setzte sich Wawrinka mit 7:6 (2), 6:7 (6) und 7:6 (5) durch.

Wawrinka gilt ja nicht gerade als Rasenspezialist, seine drei Major-Titel hat er auf Hartplatz (2014 in Australian und zwei Jahre später bei den US Open) und auf Sand (2015 in Roland Garros geholt. Wawrinka wird nach einer langen Verletzungspause nur noch an Position 290 der ATP-Charts geführt, er feierte sein Comeback beim ATP-Challenger in Marbella, den ersten Sieg nach der Rückkehr gab es gegen Reilly Opelka in Rom.

Wawrinka serviert 22 Asse

Etwas enttäuschend dann der Auftritt bei den French Open, da musste sich der 37-Jährige schon in Runde eins Corentin Moutet geschlagen geben. Wie viel ist für Stan Wawrinka noch drin auf der ATP-Tour? Den letzten Titel gab es 2017 in Genf, das letzte Finale bestritt er 2019 in Antwerpen - und verlor es gegen Andy Murray.

Gegen Tiafoe servierte Wawrinka 22 Asse, das hat mit einem starken Tag des Siegers und einem eher schwachen des Returnspielers zu tun. Andererseits haben am Dienstag einige der papierformgemäßen Favoriten schlechte Tage erwischt: Diego Schwartzman bei seiner Niederlage gegen Sam Querrey etwa. Oder Turnierfavorit Casper Ruud gegen Ryan Peniston.

Der nächste Gegner von Wawrinka, der für das Turnier in Wimbledon eine Wildcard erhalten hat, steht noch nicht fest: Tommy Paul und Denis Shapovalov mussten die Entscheidung in ihrer Begegnung wegen der einberchenden Dunkelheit auf den heutigen Mittwoch verschieben. Es steht noch der dritte Satz aus.

Hier das Einzel-Tableau im Queen´s Club