ATP: Rafael Nadal möchte Dominic Thiem wieder weiter vorne sehen

In der Pressekonferenz nach dem gestrigen Erstrundenmatch beim ATP-World-Tour-250-Turnier in Brisbane zwischen Comebacker Rafael Nadal und Dominic Thiem sprach der Spanier über die Zukunft des ehemaligen Weltranglisten-Dritten aus Österreich.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 03.01.2024, 13:00 Uhr

Dominic Thiem gab nach der Auftaktniederlage beim ATP-Hartplatz-Event in Brisbane gegen Rekordspieler Rafael Nadal offen zu, dass der Return weiterhin eine recht große Baustelle darstellt. Der Rückschlag bereitet dem 30-Jährigen schon eine Weile ordentlich Kopfzerbrechen: "Das ist ein Problem, das mich schon länger verfolgt, dass ich beim Return nicht genug Druck auf den Gegner aufbauen kann."

Gegen Spieler vom Kaliber eines Nadals, der mit seinem ersten Ball so dominant sei, mache es das noch deutlich schwieriger, meinte der Niederösterreicher weiter.

"Sehe ihn auf einer viel höheren Position"

Der spanische Matador sieht den US-Open-Champion von 2020 immer noch in einer schwierigen Phase seiner Karriere, gibt sich aber zuversichtlich, dass Thiem im ATP-Ranking schon bald einen ordentlichen Sprung nach vorne schaffen könnte. "Ich glaube, er hat dieses Jahr wieder mit dem Ehrgeiz begonnen, eine erfolgreiche Saison zu spielen und diese auch mit einer besseren Position abzuschließen", sagte der 22-fache Grand-Slam-Champion in der Pressekonferenz nach der Partie am Dienstag.

"Und ich denke auch, dass das passieren wird, wenn er gesund bleibt. Wenn er in der Lage ist, Matches zu gewinnen und das Vertrauen in sich selbst wiederzuerlangen, sehe ich ihn nicht in einem Ranking um die 100 - nein. Ich sehe ihn auf einer viel höheren Position, ganz ehrlich." Und wenn einer weiß, wie es gelingt, nach einer verletzungsbedingten Pause wieder erfolgreich auf der Herren-Tour zu reüssieren, dann wohl ein Rafael Nadal.

