ATP: Rang 279 - aber Jeremy Chardy möchte es noch einmal wissen

Der Franzose Jeremy Chardy plant beim ATP-Challenger-Turnier in Lyon im Juni nach heftigen Nebenwirkungen einer Covid-19-Impfung im Vorjahr sein Comeback.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 06.05.2022, 07:06 Uhr

© Getty Images Jeremy Chardy möchte nach den starken Nebenwirkungen einer Covid-19-Impfung Anfang Juni wieder auf die Tour zurückkehren

Einmal geht's noch für Jeremy Chardy: Der mittlerweile 35-jährige Franzose möchte beim Sandplatz-Challenger in Lyon Anfang Juni sein Comeback versuchen. Derzeit nur noch auf ATP-Rang 279 geführt, kann der zuletzt bei den US Open im Vorjahr auf der Tour in Erscheinung getretene Rechtshänder mittels Protected Ranking an der mit gut 90.000 Euro dotierten Veranstaltung teilnehmen. Eigentlich hätte Chardy seine Rückkehr auf die Tour bereits diese Woche beim Challenger in Aix-en-Provence geben sollen, trat von diesem Vorhaben jedoch kurzfristig zurück.

Nebenwirkungen einer Covid-19-Impfung ziehen sich

Der Sieger von Stuttgart 2009 - damals noch auf Sand - kämpft seit dem Herbst des Vorjahres mit Nebenwirkungen einer Covid-19-Impfung. Er habe nicht nur einen der unerwünschten Effekte erlebt, sondern gleich mehrere. Die Dauer der Probleme sei auch bei jedem Patienten unterschiedlich, so der Südwestfranzose in einem Interview mit AFP kurz nach dem Grand-Slam-Turnier in New York.

Das Training nahm Chardy, der 2013 mit Platz 25 seine beste Platzierung seiner bisherigen Laufbahn erreichen konnte, Anfang des Jahres wieder auf. Seitdem arbeitet er an seiner Rückkehr. Bestes Ergebnis in der vergangenen Saison war für den vielfachen Davis-Cup-Starter die Viertelfinalteilnahme beim Olympischen Tennisturnier in Peking, wo er in zwei Sätzen an Alexander Zverev scheiterte.