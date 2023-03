ATP-Rankings: Alcaraz wieder Nummer eins, Auger-Aliassime mit Karriere-Hoch

Carlos Alcaraz hat mit seinem Erfolg in Indian Wells die Spitze der ATP-Weltrangliste übernommen. Auch der geschlagene Finalist Daniil Medvedev hat sich verbessert.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 20.03.2023, 09:40 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz steht in der ATP-Weltrangliste wieder ganz oben

Die Ausgangslage vor dem ATP-Masters-1000-Turnier in Indian Wells war klar: Sollte Carlos Alcaraz den Titel holen, dann würde der 19-jährige Spanier Novak Djokovic in der ATP-Weltrangliste von der Spitze verdrängen. Djokovic ist nach wie vor nicht berechtigt, in die USA einzureisen. Und Alcaraz zeigte sich der Aufgabe gewachsen, gewann im Tennis Paradise ohne Satzverlust. Und beendete so nebenbei auch gleich die Siegesserie von Daniil Medvedev nach 19 Partien.

Der Russe verbesserte sich in den Charts allerdings ebenfalls um einen Platz, ist aktuell die Nummer fünf. Gefolgt von Félix Auger-Aliassime, der mit Rang sechs ein neues Karriere-Hoch erreicht. Auger-Aliassime war im Viertelfinale von Indian Wells an Alcaraz gescheitert. Zurückgefallen ist dagegen Taylor Fritz von fünf auf zehn: Der US-Amerikaner konnte seinen Titel in der kalifornischen Wüste nicht verteidigen. Und: Rafael Nadal ist als Nummer 13 erstmals seit Ewigkeiten nicht mehr in den Top Ten vertreten. Ganz genau sind es 934 (!) Wochen, also ganz knapp nicht 18 Jahre, die der Spanier permanent unter den besten zehn Spielern der Welt geführt wurde.

Djokovic führt im Race

Alexander Zverev verlor zwar einen Platz, ist als Nummer 15 der Welt aber mit ganz großem Abstand bester Deutscher. Als nächster folgt Oscar Otte an Position 85. Dominic Thiem verlor ein paar Plätze, ist aktuell als Nummer 106 notiert.

Im Race to Turin, der Jahreswertung, führt weiterhin Djokovic, der in diesem Jahr schon in Adelaide n vor allem bei den Australian Open den Titel geholt hat. Dahinter folgen Medvedev und Alcaraz. Auch Jannik Sinner als aktuell Siebenter wäre für das große Jahresfinale im November qualifiziert.

