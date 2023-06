ATP Rankings: Alcaraz wieder Nummer eins, Zverev rückt vor

Carlos Alcaraz hat mit seinem Triumph im Londoner Queen´s Club wieder die Spitze der ATP-Weltrangliste übernommen. Alexander Zverev hat Jan-Lennard Struff überholt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 26.06.2023, 14:38 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz am Sonntag im Queen´s Club

Es ist bereits das vierte Mal, dass sich Carlos Alcaraz an die Spitze de ATP-Charts setzt. mit den 500 im Londoner Queen´s Club eroberten Punkten überholte Alcaraz damit Novak Djokovic, der nach seinem Triumph in Roland Garros pausiert und vor Wimbledon kein offizielles Turnier bestreiten wird. Hinter Alcaraz und Djokovic folgen aktuell Daniil Medvedev, Casper Ruud und Stefanos Tsitsipas

Bester Deutscher in der Weltrangliste ist nun wieder Alexander Zverev, der sich mit einem Halbfinale-Einzug in HalleWestfalen als Nummer 21 eine Position vor Jan-Lennard Struff setzte. Beide werden in Wimbledon natürlich gesetzt sein.

Bublik einer der großen Gewinner

Aus österreichischer Sicht hat Sebastian Ofner mit Platz 69 ein neues Karriere-Hoch erreicht. Der Steirer war im Finale von Ilkley zwar an Jason Kubler gescheitert, bekam für das Turnier in Wimbledon dennoch eine Wildcard zugeteilt. Dominic Thiem liegt auf Rang 90.

Der zweite große Sieger des Wochenendes neben Carlos Alcaraz, Alexander Bublik, machte gleich 22 Plätze gut und schob sich mit den 500 Punkten aus HalleWestfalen auf Rang 26.

