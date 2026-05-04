ATP-Rankings: Alexander Blockx stürmt in die Top 50

Madrid-Halbfinalist Alexander Blockx ist der große Aufsteiger in den aktuellen ATP-Rankings.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 04.05.2026, 15:38 Uhr

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© Getty Images Alexander Blockx hat in Madrid viele Plätze gut gemacht

Was so ein Halbfinal-Einzug bei einem ATP-Masters-1000-Turnier alles bewirken kann. Zum Beispiel fast eine Halbierung des Rankings. Dazu muss man zwar natürlich noch recht weit hinten stehen, der Sprung von Alexander Blockx von Platz 69 auf 36 ist natürlich trotzdem bemerkenswert. Damit könnte der Belgier mit ein paar weiteren Siegen in Rom sogar noch in die Liste der Gesetzten für die French Open 2026 einziehen.

Auf dem besten Weg dorthin ist auch Rafael Jodar. Der junge Spanier verbesserte sich um acht Plätze auf nunmehr Rang 34. Nachdem Carlos Alcaraz und aller Wahrscheinlichkeit nach auch Taylor Fritz in Roland-Garros fehlen werden, sollte Jodar erstmals bei einem Major gesetzt sein.

Zverev solider Dritter

An der Spitze hat sich natürlich nichts getan. Außer dass Jannik Sinner seinen Vorsprung auf Carlos Alcaraz weiter ausgebaut hat. Dieser beträgt aktuell 1.390 Punkte,

Alexander Zverev sitzt sehr komfortabel auf Platz drei der Charts, der Rückstand auf Sinner und auch auf Alcaraz ist aber enorm. Zumindest letzteres wird sich ändern: Denn Carlos Alcaraz wird in den kommenden Wochen 3.000 Zähler “verlieren”: Denn 2025 hat der Spanier ja sowohl in Rom wie auch in Paris den Titel geholt.