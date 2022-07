ATP-Rankings: Dominic Thiem wieder unter den besten 300

Dominic Thiem hat mit seiner Viertelfinal-Teilnahme in Bastad seine Rückkehr in die oberen Gefilde der ATP-Charts gestartet. Der Weg ist allerdings noch steinig und weit.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.07.2022, 06:41 Uhr

© Getty Images Für Dominic Thiem geht es wieder aufwärts

Eine Verbesserung um 65 Plätze in der ATP-Weltrangliste - das hört sich doch zunächst einmal ziemlich groß an. Tatsächlich war Dominic Thiem in die Woche von Bastad aber als Nummer 339 gestartet, die Viertelfinal-Teilnahme und die damit verbundenen 45 Zähler bescherten dem Österreicher nun einen Sprung auf Platz 274. Immerhin. Der nächste Angriff soll in dieser Woche in Gstaad erfolgen, Thiem eröffnet gegen Hugo Gaston aus Frankreich.

Ganz vorne hat sich nichts getan, kein Wunder: Keiner der absoluten Top-Spieler war in der vergangenen Woche aktiv (mit Ausnahme von Andrey Rublev in Bastad). Daniil Medvedev führt nach wie vor vor Alexander Zverev und Rafael Nadal, Novak Djokovic ist lediglich die Nummer sieben. Und das, obwohl der Serbe in Wimbledon die wahren Kräfteverhältnisse aufgezeigt hat. Aber an der Church Road gab es in diesem Jahr bekanntlich keine ATP-Punkte zu gewinnen.

Nadal führt im Race

Die Turniersieger des Wochenendes, Francisco Cerundolo in Bastad und Maxime Cressy in Newport, erreichten mit den Plätzen 30 bzw. 33 neue Karriere-Bestwerte. Zweitbester Deutscher nach Zverev ist Oscar Otte auf Position 38. Otte wird in dieser Woche in Hamburg verletzungsbedingt fehlen.

Im Race to Turin, der Jahreswertung 2022, führt nach wie vor Rafael Nadal vor Stefanos Tsitsipas und Carlos Alcaraz. Stand jetzt wäre Alexander Zverev als Fünfter für das Saisonfinale qualifiziert. Der gebürtige Hamburger erholt sich aber bekanntlich nach wie vor von der in Roland Garros erlittenen Knöchelverletzung.

