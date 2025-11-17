ATP-Rankings: Félix Auger Aliassime knackt erstmals die Top Fünf

Félix Auger-Aliassime hat erstmals in seiner Karriere die Top Fünf der ATP-Weltrangliste erreicht. Und wird auch dort überwintern. Ebenso wie ganz vorne Carlos Alcaraz.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 17.11.2025, 15:07 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Félix Auger-Aliassime steht erstmals unter den Top Five

Der Kampf um die Jahresendkrone in den ATP-Charts war ja schon mit dem Sieg von Carlos Alcaraz gegen Lorenzo Musetti bei den ATP Finals in turin entschieden. Denn danach war es Jannik Sinner unmöglich, seinen Dauer-Konkurrenten noch zu überflügeln. Und also überwintert Alcaraz vor Sinner, Alexander Zverev und Novak Djokovic als Branchenprimus im Männertennis.

Dahinter folgt aber ein Neuling in den Top Fünf: Denn Félix Auger-Aliassime ist mit seinem starken Herbst tatsächlich erstmals in diese Gefilde vorgedrungen. Der Kanadier machte mit seinem Einzug ins Halbfinale von Turin noch einmal drei Plätze gut. Was in Hinblick auf die Australian Open aber eigentlich keine Auswirkungen hat. Denn die Nummer fünf bis acht werden ja den vier Erstgesetzten zugelost. Und da kann “FAA” als Nummer fünf alle der vier vor ihm platzierten Spieler schon im Viertelfinale erwischen.

Zu den Aufsteigern des Jahres gehört indes auch Jack Draper und Alexander Bublik. Draper hat seit Wimbledon kein Match menr bestritten. Und schließt das Jahr 2025 dennoch als Nummer zehn ab. Und Bublik hat auf seine alten Tage noch einmal so richtig den Spaß an gutem Tennis gefunden. Und liegt direkt hinter Draper auf Position elf.

Starke Spielzeiten haben auch Alejandro Davidovich-Fokina (14), Jakub Mensik (19), Joao Fonseca (24) und Leraner Tien (28) hinter sich. Zu den Verlierern gehören dagegen Daniil Medvedev und Andrey Rublev, die aus den Top Ten gepurzelt sind.