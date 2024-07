ATP-Rankings: Matteo Berrettini steigt dank Kitz-Sieg weiter auf

Mit den Siegen in Gstaad und Kitzbühel hat sich der Italiener Matteo Berrettini auch ranglistentechnisch wieder ordentlich saniert.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 29.07.2024, 17:09 Uhr

© GEPA pictures

Im Mai 2022 war Matteo Berrettini noch als Nummer sechs des ATP-Rankings notiert. Nicht wenige Fans und Experten rechneten damals damit, dass es für den feschen Italiener noch um einiges weiter nach vorne gehen würde. Doch dann fingen die ersten körperlichen Probleme des Römers in Form von Bauchmuskelverletzungen an - eine lange Leidensgeschichte sollte für den Südeuropäer beginnen.

Erst seit wenigen Wochen geht es für Berrettini wieder steil nach oben. Die Initialzündung war der Sandplatz-Turniersieg Anfang April beim 250er-Event in Marrakesch. Danach sollten noch eine Finalteilnahme beim Rasenturnier in Stuttgart und jetzt eben der Doppel-Schlag in Gstaad und bei den Generali Open in Kitzbühel folgen.

Lohn der Mühen ist eine klare Steigerung in der Herren-Weltrangliste, die den 28-Jährigen aktuell wieder auf Rang 40 ausweist, während er im März dieses Jahres nur noch auf Rang 154 ilag.

Auch Umag-Champion Francisco Cerundolo klettert dank der 250 Zähler für den Turniererfolg ordentlich bergauf. Der Argentinier steigert sich um elf Platzierungen auf Position 26. Auf den vorderen Plätzen gab es diese Woche keine Veränderungen.