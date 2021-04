ATP Rankings: Nadal überholt Medvedev, Tsitsipas baut Race-Führung aus

Rafael Nadal ist wieder die Nummer zwei der ATP-Weltrangliste. Durch seinen Erfolg in Barcelona überholte der Spanier Daniil Medvedev.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 26.04.2021, 13:46 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal mit seiner zwölften Sieger-Trophäe in Barcelona

Ob Platz zwei oder drei in der ATP-Weltrangliste, das könnte für Rafael Nadal bei seinem Angriff auf den 14. Titel in Roland Garros einen große Rolle spielen. Denn sollte der Rekord-Champion nur an Position drei gesetzt ins Rennen gehen, könnte ihm bei unglücklicher Auslosung schon ein Halbfinale mit Novak Djokovic drohen. Nicht, dass Nadal gegen Djokovic in Paris nicht eine positive Bilanz hätte. Aber einfacher wäre der Weg ins Endspiel sicherlich von der unteren Tableau-Hälfte aus.

Gut für Nadal also, dass er mit seinem Erfolg beim ATP-Tour-500-Turnier in Barcelona wieder auf Position zwei der ATP-Charts hoch geklettert ist. Medvedev folgt auf Platz drei vor Dominic Thiem und Stefanos Tsitsipas.

Thiem in der Jahreswertung weit abgeschlagen

Ebenfalls um einen Platz verbessert haben sich Jannik Sinner (neues Karrierehoch auf der 18) und Belgrad-Finalist Aslan Karatsev (nunmehr die Nummer 27).

In der Jahreswertung, dem Race to Turin, hat Stefanos Tsitsipas seine Führung vor Andrey Rublev und Novak Djokovic noch ausgebaut. Dahinter liegen Daniil Medvedev, Aslan Karatsev, Miami-Champion Hubert Hurkacz und Jannik Sinner. Neu in den Top Acht ist Rafael Nadal, der mit seinen 500 Zählern von Barcelona einen Sprung von zehn Plätzen gemacht und Alexander Zverev um eine Position nach hinten verdrängt hat. Dominic Thiem, der erst kommende Woche in Madrid wieder in den Tour-Betrieb einsteigen wird, liegt im Race auf Platz 52.

