ATP Rankings: Thiem in den Top 100, Musetti und andere mit Karriere-Hochs

Dominic Thiem wird in der aktuellen ATP-Weltrangliste wieder unter den besten 100 Spielern der Welt geführt. Neue Höhen haben Lorenzo Musetti, Marc-Andrea Huesler oder Jack Draper erreicht.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.01.2023, 06:40 Uhr

© Getty Images Lorenzo Musetti steht erstmals in den Top 20

Eine der Grundregeln im Tenniszirkus ist ja, dass einmal gewonnene Punkte zwölf Monate später wieder verteidigt werden müssen. Wer das nicht schafft, fällt in den Charts zurück. Und manch andere Spieler rücken nach vorne, ohne dafür massiv viel getan zu haben: So lässt sich erklären, warum Dominic Thiem trotz seiner Niederlage gegen Soonwoo Kwon in der ersten Runde der Qualifikation für Adelaide 1 plötzlich wieder unter den besten 100 Profis der Welt steht. Genau genommen auf Position 97.

Ganz vorne hat sich dagegen nichts getan. Carlos Alcaraz, der die Australian Open aufgrund einer Verletzung versäumen wird, führt immer noch vor Rafael Nadal und Casper Ruud. Adelaide-Champion Novak Djokovic ist hinter Stefanos Tsitsipas aktuell Fünfter, gefolgt von Andrey Rublev.

Aber auch ein paar neue Karrierehochs gibt es zu beklatschen: So wird Lorenzo Musetti erstmals unter den 20 besten Spielern der Welt geführt (nämlich auf Platz 19). Yoshihito Nishioka stand nie höher als aktuell auf rang 33. Scott Draper ist auf Platz 40 hochgeklettert, Marc-Andrea Huesler auf 55.

Bernabe Zapata Miralles hat mit Position 71 ebenso ein neues Level erreicht wie auch Jason Kubler als Nummer 86 und Ben Shelton als Nummer 92.

