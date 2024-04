ATP Rankings: Und schon sind die Einhänder wieder da!

Stefanos Tsitsipas hat mit seinem Erfolg beim ATP-Masters-1000-Turnier in Monte-Carlo in den ATP-Charts einen großen Sprung nach vorne gemacht. Und ist wieder einstellig.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.04.2024, 21:49 Uhr

© Getty Images Stefanos Tsitsipas ist wieder unter die Top Ten der ATP-Weltrangliste eingezogen

Na, wer sagt’s denn? Kaum moniert man, dass keine Spieler mit einer einhändigen Rückhand unter den nominell zehn besten Profis der ATP-Tour vertreten sind, schon kämpft sich zunächst Grigor Dimitrov ins Endspiel von Miami. Und zwei Wochen später gewinnt Stefanos Tsitsipas zum insgesamt dritten Mal in Monte-Carlo. Das Resultat? Mit Tsitsipas als Nummer als Nummer sieben und Dimitrov an Position zehn sind jetzt wieder zwei Einhänder in der Bel Etage vertreten.

An der Spitze der Weltrangliste steht nach wie vor Novak Djokovic, der trotz seiner Halbfinal-Niederlage gegen Casper Ruud den Vorsprung auf Jannik Sinner ausbauen konnte. Sinner war in Monte-Carlo wie im Vorjahr in der Vorschlussrunde gescheitert. Apropos Casper Ruud: Der Norweger hat sich um vier Plätze nach vorne geschoben, ist nun direkt hinter Alexander Zverev Sechster.

Aus den Top Ten herausgefallen ist dagegen Holger Rune. Der Däne, in dieser Woche als Titelverteidiger in München am Start, wird an Position zwölf geführt. Direkt vor Udo Humbert, der ein neues Karriere-Hoch erreicht hat.

Bester Österreicher ist Sebastian Ofner als Nummer 41, Dominic Thiem liegt auf Platz 105.

