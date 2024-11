ATP: Richard Gasquet und die besondere Beziehung zu Metz

Auf seiner Abschiedstour hat Richard Gasquet in der ersten Runde des ATP-Tour-250-Turniers in Metz noch einmal ein Highlight gesetzt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.11.2024, 07:02 Uhr

© Getty Images Richard Gasquet holt noch einmal alles aus sich heraus

Die letzten Turnierreisen von Richard Gasquet auf der ATP-Tour lassen sich bald an den Fingern einer Hand abzählen. Vergangene Woche wurde der mittlerweile 38-jährige Franzose in Paris-Bercy verabschiedet, aktuell tritt Gasquet noch einmal in Metz an. Bei einem Turnier, mit dem er eine besondere Beziehung pflegt: Denn hier hat der Routinier sein erstes von insgesamt 33 Endspielen erreicht - vor 20 Jahren! Dass noch ein weiteres dazu kommt, ist eher unwahrscheinlich. Aber: Richard Gasquet hat am Montag den Fans in Metz noch einmal ein großes Spektakel geboten.

Gegen Thiago Monteiro, ebenfalls kein aufstrebender Jungspund mehr, wehrte Gasquet einen Matchball ab, gewann schließlich mit 4:6, 6:4 und 7:6 (6). Für Gasquet war es der erste Matchgewinn auf der Tour seit Mai. Damals hatte er in der ersten Runde von Roland-Garros Borna Coric besiegt, ehe sich in Runde zwei erwartungsgemäß Jannik Sinner als zu stark erwies. In Metz bekommt es Gasquet im Achtelfinale mit dem an Position acht gesetzten Amerikaner Alex Michelsen zu tun.

Erler und Mies verlieren

Die Ausgangslage für das traditionelle Hallenevent ist ja spannend: Auf der einen Seite kämpfen Casper Ruud und Andrey Rublev in Metz noch um die Qualifikation für die ATP Finals in Turin. Andererseits haben mehrere Spieler wie Ugo Humbert, Holger Rune oder Arthur Rinderknech ihre Saison schon für beendet erklärt und somit insgesamt fünf Lucky Losern den Weg ins Tableau geebnet. Richard Gasquet hat übrigens eine Wildcard erhalten.

Im Doppel gab es am Montag derweil den ersten “offiziellen” Auftritt von Alexander Erler und Andreas Mies. Die beiden haben in diesem Jahr ja schon gemeinsam in Kitzbühel gewonnen, da allerdings sprang Mies nur für den verletzten Lucas Miedler ein. Ein Metz setzte es allerdings gleich zum Auftakt eine Niederlage: Erler und Mies unterlagen den beiden Franzosen Manuel Guinard und Gregoire Jacq mit 4:6 und 6:7 (5).

Hier das Einzel-Tableau in Metz