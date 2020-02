ATP Rio de Janeiro: Dominic Thiem eröffnet gegen Felipe Meligeni

Dominic Thiem greift beim ATP-500-Turnier in Rio de Janeiro wieder ins Turniergeschehen ein. Zum Auftakt des Sandplatzevents trifft der topgesetzte Österreicher auf den Brasilianer Felipe Meligeni.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 16.02.2020, 00:13 Uhr

© GEPA Dominic Thiem

"Ich will Nummer drei der Welt werden", erklärte Dominic Thiem im Vorfeld des ATP-500-Events in Rio de Janeiro. Mit einem Turniersieg würde dieser Wunsch Realität werden, für den Titel muss der 26-Jährige aber fünf Stolpersteine aus dem Weg räumen.

Zum Auftakt des Sandplatzturniers geht es für Thiem gegen Felipe Meligeni. Der Brasilianer ist in Rio de Janeiro mit einer WIldcard ausgestattet und rangiert in der Weltrangliste auf Position 170. Gegen den 21-Jährigen hat Thiem bislang noch nie gespielt. Bei einem Sieg würde der topgesetzte Lichtenwörther danach auf Jaume Munar oder Salvatore Caruso treffen.

Im Viertelfinale könnte Thiem mit Casper Ruud der erste gesetzte Gegner gegenüberstehen. Im Halbfinale würde es programmgemäß gegen Guido Pella oder Fernando Verdasco gehen, ehe im Endspiel der nach den Absagen von Matteo Berrettini und Diego Schwartzman an Position zwei gesetzte Dusan Lajovic warten könnte. Zudem befinden sich auch Cristian Garin und Borna Coric in der unteren Tableauhälfte.

Im Vorjahr musste sich der Österreicher dem späteren Turniersieger Laslo Djere klar in zwei Sätzen geschlagen geben. Ansonsten hat Thiem an die Veranstaltung aber gute Erinnerungen, konnte er sich doch beispielsweise 2017 den Titel sichern. In diesem Jahr hofft der Weltranglistenvierte naturgemäß auf ein ähnlich gutes Ergebnis.

Die Einzel-Auslosung im Überblick