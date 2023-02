ATP Rio de Janeiro: Dominic Thiem und die Suche nach dem guten Gefühl

Dominic Thiem schlägt in dieser Woche beim ATP-500-Turnier in Rio de Janeiro auf. Und setzt dabei seine Suche nach dem guten Gefühl fort.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 20.02.2023, 16:43 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem trifft in Runde eins auf Thiago Monteiro

So richtig schlau wurde man aus den Auftritten von Dominic Thiem beim ATP-250-Turnier in Buenos Aires nicht. Da war einerseits der solide Auftakt gegen Alex Molcan, der dem Österreicher den ersten Sieg des laufenden Kalenderjahres einbrachte. Andererseits war da aber eben auch die Achtelfinalpartie gegen Juan Pablo Varillas, die für die kommenden Wochen nicht zwingend Positives erwarten ließ.

"Zu viele Eigenfehler", so Thiem, machten ein Weiterkommen gegen den glänzend aufgelegten Peruaner schlicht unmöglich. Und in der argentinischen Hauptstadt bestätigte sich somit ein Eindruck, den man bereits in den ersten Turnierwochen gewonnen hatte: Die Auf und Abs im Spiel des Österreichers sind viel zu groß.

Thiem eröffnet gegen Monteiro

Die nächste Gelegenheit bietet sich Thiem beim ATP-500-Event in Rio de Janeiro. Dort trifft der 29-Jährige bereits am Montag (23 Uhr, im tennisnet-Liveticker) auf Lokalmatador Thiago Monteiro. Eine unangenehme, aber mit Sicherheit alles andere als unlösbare Aufgabe für den US-Open-Sieger von 2020.

Denn Monteiro wartet in dieser Saison noch auf seinen ersten Sieg im Hauptfeld eines ATP-Turniers und läuft seiner Form hinterher. In der vergangenen Woche musste sich der brasilianische Linkshänder dem Argentinier Pedro Cachin - Tennisinsider werden sich an dessen Sieg gegen Thiem in Marbella vor gut einem Jahr erinnern - mit 6:7 (2) und 4:6 geschlagen geben.

Alcaraz führt das Feld an

Ohnedies böte Thiem das Tableau in Rio de Janeiro Gelegenheit, auch im Ranking einen großen Sprung zu machen. Mit Carlos Alcaraz, der das Feld anführt, schlägt zwar die Nummer zwei der Welt in der Küstenmetropole auf, ansonsten ist das 500er-Turnier aber vergleichsweise schwach besetzt. Auch wenn Cameron Norrie - alles andere als ein Sandplatzliebhaber - schon im Achtelfinale auf Thiem warten könnte.

Da Thiem in Rio de Janeiro sein letztes "Protected Ranking" einsetzt, wäre ein gutes Abschneiden umso wichtiger. Denn nicht überall dürfte man den Niederösterreicher ähnlich freundlich empfangen wie in Indian Wells, wo er dank einer Wildcard an den Start gehen kann. Zuvor gilt es für Thiem aber ohnehin, seine Suche nach dem guten Gefühl fortzusetzen. Aus diesem Grund wird der Weltranglisten-96. in Rio auch im Doppel an der Seite des Spaniers Pedro Martinez starten.

Das Einzel-Tableau in Rio de Janeiro