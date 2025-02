ATP Rio de Janeiro: Fonseca-Bezwinger Müller im Endspiel gegen den Titelverteidiger

Alexandre Müller und Sebastian Baez bestreiten heute das Endspiel des ATP-Tour-500-Turniers in Rio de Janeiro. Beide könnten etwas Besonderes schaffen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 23.02.2025, 08:14 Uhr

© Getty Images Alexandre Müller kann in Rio de Janeiro seinen ersten Titel gewinnen

Joao Fonseca wird es vielleicht nicht trösten, aber sportlich doch ein wenig rehabilitieren: Der Umstand nämlich, dass er, der Lokalmatador in Rio de Janeiro, zum Auftakt möglicherweise gegen den späteren Turniersieger verloren hat. Denn Alexandre Müller steht nach einem 7:5, 6:7 (3) und 6:3 gegen Francisco Comesana im Endspiel des ATP-Tour-500-Events.

Dort geht es für den Franzosen gegen den Titelverteidiger Sebastian Baez. Der gewann gegen seinen argentinischen Landsmann Ugo Camilo Carabelli mit 3:6, 6:1 und 6:1.Baez könnte Historisches schaffen: Denn bislang ist es noch keinem Spieler gelungen, zwei Mal den Titel in Rio de Janeiro zu holen. Was auch einer kleinen Revanche gleich käme: Denn am vergangenen Sonntag hatte der Brasilianer Fonseca ja beim Heimturnier von Baez in Buenos Aires reüssiert.

Im Doppel gibt es den Heimsieg

Für Müller geht es um den ersten Triumph bei einem ATP-Tour-500-Turnier. Zu Beginn der Saison 2025 hatte er in Hongkong sein erstes Championat auf der Tour geholt. Viel Zeit zu feiern bleibt den beiden Finalisten nicht: Alexandre Müller spielt in der kommenden Woche in Acapulco, startet dort gegen Frances Tiafoe. Sebastian Baez bleibt auf Sand, geht als Nummer drei in das ATP-Tour-250-Turnier in Cordoba.

Die Champions im Doppel von Rio de Janeiro 2025 stehen bereits fest. Und da gab es für die heimischen Fans dann doch Grund zum Jubel. Denn Routinier Marcelo Melo gewann an der Seite von Rafael Matos gegen die beiden Spanier Pedro Martinez und Jaume Munar mit 6:2 und 7:5.