ATP Rio de Janeiro live: Alexander Zverev vs. Francisco Comesana im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev und Francisco Comesana treffen im Viertelfinale des ATP-Tour-500-Turniers in Rio de Janeiro aufeinander. Das Match gibt es ab ca. 22:30 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und tennistv.com und in unserem Matchtracker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.02.2025, 06:11 Uhr

Ohne Satzverlust bislang spielte sich der topgesetzte Alexander Zverev ins Viertelfinale des ATP-500-Turniers in Rio de Janeiro. Dennoch musste der Hamburger dabei fast immer an seine Grenzen gehen, was sich in drei Tiebreaks bei vier gespielten Sätzen widerspiegelt.

Doch auch sein Genger Francisco Comesana, auf den er erstmals in einem offiziellen Match treffen wird, musste sich den Einzug in die Runde der letzten Acht hart erarbeiten. In den Partien gegen den Brasilianer Gustavo Heide und Nicolas Jarry aus Chile stand der Argentinier nicht weniger als 6:35 Stunden auf dem Platz.

