ATP Rio de Janeiro: Revanche geglückt! Cameron Norrie gewinnt kurioses Finale gegen Carlos Alcaraz

Der Sieger des ATP-500-Turniers in Rio de Janeiro heißt Cameron Norrie. Der Brite setzte sich in einem packenden Endspiel gegen Carlos Alcaraz mit 5:7, 6:4 und 7:5 durch. Der Spanier hatte ab Mitte des zweiten Satzes mit großen Problemen am rechten Oberschenkel zu kämpfen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 27.02.2023, 00:45 Uhr

© Getty Images Cameron Norrie setzte sich gegen Carlos Alcaraz durch

Großer Erfolg für Cameron Norrie: Der Brite holte sich beim ATP-500-Event in Rio de Janeiro und gewann somit zum erst zweiten Mal in seiner Karriere ein Turnier auf Sand. Im Finale schlug der 27-Jährige den amtierenden US-Open-Champion Carlos Alcaraz mit 5:7, 6:4 und 7:5. Auf äußerst kuriose Art und Weise.

Alcaraz und Norrie waren sich bereits am vergangenen Sonntag im Endspiel von Buenos Aires gegenübergestanden, in Argentinien siegte der 19-jährige Spanier mit 6:3 und 7:5. Sieben Tage später glückte Norrie die Revanche. Auch, weil Alcaraz ab Mitte des zweiten Satzes mit großen Probleme am Oberschenkel zu kämpfen hatte.

Im ersten Satz genügte Alcaraz ein Break zum 7:5. Danach schien der Teenager schnell auf die Siegerstraße abzubiegen, Norrie gewann allerdings vier Spiele in Folge und führte plötzlich mit 4:3. Schon zu diesem Zeitpunkt bewegte sich Alcaraz deutlich schlechter als noch zu Beginn des Matches, das Rebreak sollte dem Iberer dennoch gelingen. Dank zweier Spielgewinne in Folge erzwang Norrie letztlich aber doch noch einen dritten Durchgang.

In diesem entwickelte sich ein völlig offener Schlagabtausch. Bis zum Stand von 5:5 sahen die Zuschauer vier Breaks, danach schlug Norrie ein weiteres Mal zu. Und servierte trotz kleiner Probleme zum Sieg aus. Nach 2:41 Stunden Spielzeit verwandelte er seinen zweiten Matchball per Ass zum Dreisatzerfolg.

