ATP Rio der Janeiro live: Alexander Zverev vs. Yunchaokete Bu im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev trifft in Runde eins des ATP-Tour-500-Turniers in Rio de Janeiro auf Yunchaokete Bu. Das Match gibt es ab 23 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und tennistv.com und in unserem Matchtracker.



zuletzt bearbeitet: 19.02.2025, 01:32 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev trifft erstmals auf Yunchaokete Bu

Es wird das erste Treffen zwischen Zverev und Bu werden, der an Position eins gesetzte Deutsche geht als ganz klarer Favorit in diese Partie. Die aller Voraussicht nach unter schwierigen Bedingungen stattfinden wird: In Rio de Janeiro herrschen derzeit Temperaturen jenseits der 30 Grad, da sind auch die Abendmatches kein Spaß.

Alexander Zverev sielt ja zum ersten Mal bei den Turnieren des “Golden Swings” in Südamerika. Vergangene Woche musste er sich im Viertelfinale von Buenos Aires dem späteren Finalisten Francisco Cerundolo geschlagen geben.

Zverev vs. Bu - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Alexander Zverev und Yunchaoteke Bu gibt es ab 23 Uhr im Livestream bei WOW und tennistv.com.

Hier das Einzel-Tableau in Rio de Janeiro