ATP Rio: Dominic Thiem scheitert an Gianluca Mager

Dominic Thiem ist beim ATP-Tour-500-Turnier in Rio de Janeiro im Viertelfinale mit 6:7 (4) und 5:7 gegen Gianluca Mager ausgeschieden und wird damit Roger Federer in der ATP-Weltrangliste erst nach der kommenden Woche überholen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 22.02.2020, 18:50 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem schaffte in Rio kein Comeback gegen Gianluca Mager

Dominic Thiem hat es eilig gehabt bei eigenem Aufschlag in der Fortsetzung des am Freitag (Ortszeit) abgebrochenen Viertelfinal-Matches gegen den Italiener Gianluca Mager. Der Österreicher versuchte sich entweder mit Aufschlag-Volley-Varianten oder ging früh seinen Bällen nach. Auch auf die Gefahr hin, von Mager passiert zu werden - oder einfache Chancen am Netz wie beim Stand von 2:4 und 30:15 zu vergeben.

Thiem blieb dran, war aber mit einem 6:7 (4), 1:2-Rückstand in den Samstag gestartet, der Regen hatte sich aus Rio für ein paar Stunden verzogen. Das Problem aber war, dass Thiem als Rückschläger keinen Stich gegen Mager machte. Bis zum Stand von 4:5, da holte sich der Favorit mit einem Vorhand-Gewinnschlag doch noch einmal einen Breakball. Verzog aber im nächsten Ballwechsel die Vorhand wieder knapp. Die zweite Möglichkeit aber nutzte Thiem: Nach einer langen Rückhand-Rallye landete ein Ball von Mager im Netz.

Thiem wird Federer nach der kommenden Woche überholen

Wer gedacht hätte, dass das Momentum nun auf der Seite von Dominic Thiem läge, sah sich getäuscht: Mager gelang sofort wieder ein Break. Und diesmal zeigte der Italiener keine Nerven, servierte sicher zu seinem größten Karriere-Erfolg aus-

Thiem verpasste damit die Chance, erstmals zur Nummer drei der ATP-Weltrangliste aufzusteigen. Nachdem Roger Federer aber aufgrund seiner Knieoperation seinen Titel in Dubai nicht verteidigen wird, verliert der Schweizer seinen dritten Platz in den Charts an Thiem, der damit in etwas mehr als einer Woche ein neues Karriere-Hoch erreichen wird.