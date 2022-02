ATP Rio: Fabio Fognini leistet Schwerstarbeit

Fabio Fognini ist nach einem Marathon-Sieg gegen Pablo Carreno Busta in das Viertelfinale des ATP-Tour-500-Turniers in Rio de Janeiro eingezogen. Danach legte Fognini im Doppel mit Simone Bolelli gleich noch einen drauf.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 17.02.2022, 07:23 Uhr

© Getty Images Fabio Fognini hat in Rio de Janeiro Schwerstarbeit geleistet

Lediglich Diego Schwartzman hatte es am Mittwoch in Rio de Janeiro eilig: Der an Position drei gesetzte Argentinier bezwang Pedro Martinez mit 6:1 und 6:1, zog souverän in die Runde der letzten acht ein. Ansonsten aber mussten Spieler und Zuschauer beim traditionsreichen 500er in der brasilianischen Metropole viel Geduld und Durchhaltevermögen beweisen. Und am allermeisten Fabio Fognini: Der italienische Altmeister benötigte zunächts mehr als drei Stunden Spielzeit, um sich gegen Pablo Carreno Busta mit 5:7, 6:4 und 6:3 zu behaupten. Es war erst der zweite Sieg von Fognini im neunten Duell mit dem Spanier.

Danach durfte der 34-Jährige gleich nochmal ran: Gemeinsam mit Simone Bolelli schlug Fognini das an Position vier gesetzte Paar Ariel Behar und Gonzalo Escbar mit 7:6 (6) und 6:2.

Berrettini und Ruud spielen heute

Im Einzel spielt Fognini am Freitag im Viertelfinale gegen Federico Coria, der gegen Fernando Verdasco beim 7:6 (2), 4:6 und 6:4 ebenfalls die volle Distanz gehen musste. Diego Schwartzman trifft auf Pablo Andujar, der im Achtelfinale gegen Albert Ramos-Vinolas sein Nenngeld ausgespielt hat: Andujar, wie Fognini auch im Doppel engagiert und dort dessen Zweitrunden-Gegner, gewann mit 7:5, 5:7 und 6:3.

Die beiden Turnierfavoriten, Matteo Berrettini und Casper Ruud, greifen nach einem Freilos erst heute ins Geschehen ein. Berrettini muss gegen Lokalmatador Thiago Monteiro ran, Ruud spielt gegen Francisco Cerundolo.

Hier das Enzel-Tableau in Rio de Janeiro