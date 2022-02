ATP Rio: Regen wirbelt Programm durcheinander

Beim ATP-Tour-500-Turnier in Rio de Janeiro könnten heute für einige Spieler Doppelschichten anstehen. Im Viertelfinal-Schlager trifft Matteo Berrettini auf Carlos Alcaraz.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 19.02.2022, 06:57 Uhr

© Getty Images Matteo Berrettini muss heute in Rio vielleicht zweimal ran

Für Matteo Berrettini verlief sein erster Einsatz beim ATP-Tour-500-Turnier in Rio zunächst ganz nach Plan. Nach einem frühen Break gegen Lokalmatador Thiago Monteiro holte sich der italienische Turnierfavorit den ersten Satz mit 6:4. Monteiro allerdings wehrte sich, glich nach einem ausgeglichenen zweiten Durchgang aus. Und dann kam der Regen, der nicht nur diese Partie verzögerte.

Berrettini gewann zwar schließlich doch noch mit 6:4, 6:7 (6) und 6:3, danach war es allerdings nur noch Carlos Alcaraz vergönnt, sein am Donnerstag abgebrochenes Match gegen Pablo Andujar zu einem erfolgreichen Ende zu führen. Berrettini und Alcaraz treffen heute im Viertelfinale aufeinander. Nimmt man die beiden Begegnungen in Wien im letzten Herbst und bei den Australian Open Anfang des Jahres zum Maßstab, ist hier ein eher längeres Match zu erwarten.

Fognini mit drei Einsätzen am Samstag?

Fabio Fognini dagegen bekam am Freitag einen unverhofften Ruhetag geschenkt, nach seinem Marathon-Erfolg gegen Pablo Carreno Busta hat Fognini diesen wohl auch dringend gebraucht. Andererseits steht für den Veteran heute ein Mammutprogramm an: Zunächst muss Fognini gegen Federico Coria in der Runde der letzten acht ran. Sollte er dieses Match gewinnen, wartet im Halbfinale entweder Berrettini und Alcaraz. Und dann steht Fognini ja auch noch bei Simone Bolelli im Wort, mit dem er das Doppel-Halbfinale erreicht hat.

Es wird also sehr betriebsam zugehen am heutigen Samstag in Rio. Ausweichmöglichkeiten auf den Montag gibt es so gut wie nicht: Denn kommende Woche wird in Acapulco gleich das nächste 500er gespielt. Unter anderem mit Matteo Berrettini als einem der Mitfavoriten.

Hier das Einzel-Tableau in Rio de Janeiro