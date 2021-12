ATP Rio: Thiem, Berrettini, Alcaraz und "DelPo"? Top-Starterfeld kündigt sich an

Südamerikanische Tennisfans dürfen sich wohl auf ein hervorragendes Teilnehmerfeld bei der 2022er-Ausgabe des ATP-500-Events von Rio de Janeiro freuen. Allen voran Dominic Thiem, Matteo Berrettini, Casper Ruud, Carlos Alcaraz - und wohl auch Juan Martin del Potro - werden das Feld in Brasilien aller Voraussicht nach anführen.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 23.12.2021, 08:09 Uhr

In Rio de Janeiro kündigt sich ein bärenstarkes Teilnehmerfeld an

Die kurze südamerikanische Sandplatz-Tour Anfang einer jeden Saison haben standesgemäß mit ausbaufähigem Zulauf zu kämpfen. Direkt nach den Australian Open und Mitten in der europäischen Indoor-Saison ist der kurzfristige Wechsel auf Sandplatz zumeist nur für eingefleischte Asche-Afficionados eine wirkliche Option.

Bestes Beispiel 2020, als in Rio de Janeiro - dem einzigen ATP-500-Event der Südamerika-Tournee - nach Dominic Thiem bereits Dusan Lajovic als Nummer zwei des Events geführt wurde. Am Ende triumphierte Sandplatzspezialist Cristian Garin, 2021 wurde das Turnier in Rio de Janeiro COVID-19-bedingt abgesagt.

Thiem, Alcaraz und Berrettini führen Feld an

2022 aber, so scheint es, dürfte das Feld in Rio de Janeiro eine völlig neue Qualität erfahren. Mit Dominic Thiem, Matteo Berrettini, Casper Ruud, Carlos Alcaraz und auch Pablo Carreno Busta haben sich fünf Top-20-Spieler in Brasilien angekündigt. Zudem scheint es zur Stunde durchaus wahrscheinlich, dass Comebacker Juan Martin del Potro beim ATP-500-Event an den Start gehen wird.

Das ATP-500-Event von Rio de Janeiro ist vom 14. bis zum 20. Februar 2022 angesetzt. Zuvor findet in Südamerika ein ATP-250-Turnier in Buenos Aires statt, wo ebenso Dominic Thiem und Juan Martin del Potro als wahrscheinliche Starter gelten. Wie in Rio hat auch der Turnierdirektor vom argentinischen Sandplatz-Event betont, jedenfalls eine Wildcard für den Turm von Tandil aufbehalten zu wollen.