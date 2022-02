ATP Rio: Wie erwartet – Juan Martin Del Potro nicht am Start

Nach der emotionalen Niederlage von Juan Martin Del Potro gegen Federico Delbonis (1:6, 3:6) am vergangenen Mittwoch war es zu erwarten: Delpo wird beim 500er in Rio nicht an den Start gehen.

von Dennis Heinemann

zuletzt bearbeitet: 12.02.2022, 07:57 Uhr

© Getty Images Del Potro: Kein weiterer Auftritt in Rio

Die Zeichen nach der Niederlage waren klar. Es gab Tränen, es gab das sinnbildliche Ablegen des Stirnbandes auf dem Netz. Und es gab die Aussage, dass Delpo mit sich im Reinen sei, da sein letztes Match in Buenos Aires stattgefunden hatte. Gestern kam dann die offizielle Bestätigung der Rio Open: „Juan Martin Del Potro withdraws from Rio Open“.

Via Social Media: „Es hat mich sehr gefreut! Ewig dankbar.“

Schon am Donnerstag hatte die ehemalige Nummer 3 der Welt (2018) ein eindeutiges Bild auf Instagram gepostet. Die rechte Hand auf dem Herzen, die linke Hand winkt ins Publikum. Dazu der traurige Blick mit feuchten Augen. Mit Del Potro geht ein großer Publikumsliebling, dessen Schmerzen im Knie einfach zu groß sind. Dennoch schön, dass er eine Rückkehr nicht für völlig ausgeschlossen hält. Allerdings nur, wenn er keine Schmerzen mehr verspüren sollte.