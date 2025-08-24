ATP: Roger Federer - Vom Tennisgott zum Milliardenmann

Roger Federer ist laut „Forbes“ jetzt offiziell Milliardär – als zweiter Tennisspieler überhaupt. Möglich machten das nicht nur Aufschläge, sondern ein cleverer Investment-Instinkt.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 24.08.2025, 16:04 Uhr

© Getty Images

Seine Rückhand war ein Gedicht wie von Rainer Maria Rilke, sein Spiel eine wahre Augenweide – und jetzt ist auch sein Kontostand endgültig rekordverdächtig. Roger Federer hat es laut dem US-Magazin Forbes als zweiter Tennisspieler der Geschichte geschafft, die Milliardenmarke zu knacken. Geschätztes Nettovermögen: rund 1,1 Milliarden Dollar. Und das mit einem Preisgeld, das nicht mal an seine Dauerrivalen Novak Djokovic oder Rafael Nadal heranreicht.

Während sich Djokovic auf dem Platz an Grand-Slam-Rekorde heranspielte, setzte Federer nach seiner aktiven Karriere lieber auf unternehmerische Winner. Der wohl cleverste Move: sein Einstieg bei der Schweizer Sportmarke On. Für 50 Millionen Dollar kaufte er 2019 drei Prozent des Unternehmens – ein Investment, das heute ein Vielfaches davon wert ist. Als Markenbotschafter trat er gleich selbst in Erscheinung – mit klassischem Stil, wie immer.

Vorreiter Ion Tiriac

Dass Federer über 130 Millionen Dollar an Preisgeld eingespielt hat, wirkt da fast schon nebensächlich. Der Großteil seines Vermögens stammt aus Sponsorenverträgen mit globalen Marken und geschickten Beteiligungen. Zwischenzeitlich war der Schweizer sogar der bestbezahlte Sportler der Welt: 2020 verdiente er mehr als Lionel Messi oder Cristiano Ronaldo – und das ganz ohne den Tenniscourt betreten zu müssen.

Mit seinem Vermögen reiht sich Federer in eine kleine, exklusive Gruppe ein: Neben ihm haben nur sechs weitere Sportler die Milliardenmarke überschritten – darunter Golflegende Tiger Woods sowie Basketball-Ikonen wie Michael Jordan, LeBron James oder Magic Johnson. Tennis war da bislang eher unterrepräsentiert. Der einzige andere Milliardär mit Racket: der rumänische Unternehmer, ehemalige Boris-Becker-Manager und frühere Spieler Ion Țiriac.