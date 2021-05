ATP Rom: Alexander Zverev ohne Probleme im Achtelfinale

Alexander Zverev hat ohne größere Mühe das Achtelfinale des ATP-Masters-Turniers in Rom erreicht. (Hier könnt ihr den Liveticker nachlesen.)

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 12.05.2021, 17:35 Uhr

1:

2:

Ab 18 Jahren | Wetten Sie verantwortungsvoll | Hilfe unter gamblingtherapy.org | MGA/CRP/121/2006-05 (William Hill Global PLC) williamhill.at | Quotenänderung vorbehalten | AGB gelten

© Getty Images Alexander Zverev

Zverev (ATP-Nr. 6) schlug den Franzosen Hugo Dellien mit 6:2, 6:2 und trifft nun auf Kei Nishikori.

Der Hamburger ging jeweils früh in den Sätzen mit Break in Führung, bei eigenem Aufschlag musste er einzig beim Spiel zum 3:1 in Durchgang zwei über Einstand. Sechs Chancen zum Rebreak gab's hier für Dellien, den Weltranglisten-128., Zverev aber wehrte allesamt ab.

1 Stunde und 20 Minuten dauerte die ansonsten einseitige Partie. "Für mein erstes Match hier war es eine gute Vorstellung", sagte Zverev im Anschluss.

Gegen Achtelfinalgegner Nishikori hatte Zverev bereits in der vergangenen Woche in Madrid spielen müssen, Zverev siegte hier in beeindruckender Manier mit 6:3, 6:2 und machte sich dann auf, auch Rafael Nadal, Dominic Thiem und Matteo Berrettini zum Turniersieg zu besiegen.

Aus für Struff und Medvedev

Ausgeschieden ist hingegen Zverevs Landsmann Jan-Lennard Struff. Der Warsteiner erwischte gegen Andrey Rublev einen super Start, musste am Ende aber eine knappe Niederlage einstecken. 7:6 (7), 1:6 und 4:6 lautete das Ergebnis.

Weiter nicht warm auf Sand wird Daniil Medvedev. Der Weltranglisten-Dritte, der den Sandbelag schon in Madrid beleidigt hatte, konnte auch in Rom keinen Boden gut machen. Gegen den Aufsteiger des Jahres, Aslan Karatsev, hieß es am Ende 2:6 und 4:6 aus Medvedevs Sicht. Raus ist auch der an 12 gesetzte David Goffin, der dem Qualifikanten Federico Delbonis mit 1:6, 2:6 unterlag.

Am Mittag war bereits Dominic Thiem in die Runde der letzten 16 eingezogen. Der Mann aus Österreich musste einen Satz- und Break-Rückstand drehen, bevor er am Ende glatt durchmarschierte. Thiem trifft nun auf Lorenzo Sonego.

Zum Einzel-Draw in Rom