ATP Masters Rom: Dominic Thiem dreht Satz- und Breakrückstand zum Sieg gegen Fucsovics

Dominic Thiem hat nach einem harten Stück Arbeit das Achtelfinale des ATP-Masters in Rom erreicht. Gegen Marton Fucsovics (ATP-Nr. 44) gewann er mit 3:6, 7:6 (5) und 6:0. Hier könnt ihr das Match im Ticker nachlesen!

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 12.05.2021, 14:37 Uhr

Viel zu tun hatte er, der Dominic Thiem, gegen einen starken Marton Fucsovics - und in einem sehr ansehnlichen Match.

Fucsovics startet stark und schaffte direkt das Break, zwei Mal kam Thiem zur Rebreak-Chance beim 1:2, vor allem die erste vergebene Gelegenheit war bitter: Fucsovics spielte Serve-and-Volley, Thiem returnierte glänzend vor die Füße, erlief den folgenden Stopp und überlobte den Ungarn - dessen (sehr hohen) Notlob smashte er aber ins Aus. Die zweite Chance wiederum parierte Fucsovics glänzend.

Beim 2:3 lief es besser, Thiem kam erneut zu zwei Chancen zum Ausgleich, die zweite nutzte er dank einer energischen Vorhand. Im folgenden Aufschlagspiel parierte Thiem ein 0:30 und 30:40, eine Chance zum 4:3 vergab er leichtfertig mit einem Drive-Volley ins Aus, Fucsovics zeigte danach große Klasse und holte sich das lange Aufschlagspiel zum erneuten Break. Und nach zwei weiteren Spielen über Einstand: den ersten Satz.

Sechs Breakchancen standen auf beiden Seiten, Thiem aber nutzte nur eine - sein Gegner drei. Fucsovics war mit 16 Winnern (bei Thiems 6) auch der klare Spielmacher.

Enger Tiebreak geht an Thiem

In Durchgang zwei hatte Fucsovics die große Chance zum 2:0, als ein Thiem-Stopp zu lang geriet, die Vorhand aber flog genau in Thiems Lauf, der einen wunderbaren Lob anbringen konnte und den Kopf aus der Schlinge zog. Im darauffolgenden Aufschlagspiel gelang ihm das nicht mehr, zwei Vorhandfehler am Stück brachten Fucsovics das 3:1. Der danach aber einen kleinen Durchhänger hatte, Thiem kam zum direkten Rebreak.

Beide Akteure kamen in Folge zu souveränen Aufschlagspielen, der Tiebreak hing am seidenen Faden, aber Thiem zeigte beim 4:5 tolle Übersicht und beim 6:5 starke Verteidigung zum Satzausgleich.

Dass sich das Spiel in Sachen "Dominanz" etwas gedreht hatte, zeigte auch die Statistik: Thiem lag bei 16 Winnern und 16 Fehlern ohne Not, Fucsovics stand bei 9:4.

Thiem gibt kein Spiel mehr ab

In der Entscheidung zog Thiem mit 3:0 davon, ein 15:40 kurz zuvor hatte Fucsovics teils selbstverschuldet liegen gelassen. Dem Lichtenwörther gelang dann noch das zweite Break, als er den am Netz postierten Fucsovics gleich mehrfach bearbeiten musste, das aber letztendlich erfolgreich tat. Thiem hatte nun die volle Kontrolle über das Match - und gab kein Spiel mehr ab.

Fucsovics verpasste damit seinen zweiten Sieg über einen Top-10-Gegner überhaupt: In 19 Begegnungen gelang ihm hier nur 1 Sieg, 2020 bei den French Open gegen "Sandplatzliebhaber" Daniil Medvedev.

Nächster Gegner für Thiem ist Gianluca Mager oder Lorenzo Sonego.

Thiem sucht das Timing

"Ein paar Zentimeter", so Thiem auf die Frage, was der Unterschied zwischen Sieg oder Niederlage war. "Ich hab das gesamte Match gefightet, dafür wurde ich am Ende belohnt."

Er habe einige Probleme mit dem Timing gehabt, "Vor- und Rückhand müssen mehr Power haben, da muss ich meinem Gegner mehr weh tun."

Zum Einzel-Draw in Rom