ATP Rom: Dimitrov stoppt Sinner, Berrettini gewinnt Lokal-Duell

Grigor Dimitrov hat beim ATP-Masters-1000-Turnier in Rom Jannik Sinner in drei Sätzen besiegt. Matteo Berrettini setzte sich fast zeitgleich gegen Stefano Travaglia durch.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.09.2020, 14:12 Uhr

© Getty Images Grigor Dimitrov steht in Rom im Viertelfinale

Dieses Ende hatte sich die Aufholjagd im dritten Satz von Jannik Sinner gegen Grigor Dimitrov nicht verdient: Fünf Matchbälle hatte Sinner bereits abgewehrt, beim sechsten löffelte Dimitrov den Ball aus der Defensive knapp hinter das Netz. Der 19-jährige Südtiroler nahm Maß für den einfachen Smash - und versenkte diesen im Netz. Zuvor war es dem Dimitrov nicht geglückt, beim Stand von 5:3 mit eigenem Aufschlag das Match zu beenden.

Nach 2:24 Stunden stand Dimitrov mit 4:6, 6:4 und 6:4 als Sieger fest. Und trifft im Viertelfinale am Samstag entweder auf Denis Shapovalov oder Ugo Humbert.

Die italienische Nummer eins, Matteo Berrettini, hatte im ersten Match auf dem Campo Centrale mit seinem Landsmann Stefano Travaglia, einige Probleme. Berrettini, in Rom in Absenz von Dominic Thiem, Alexander Zverev, Roger Federer und Daniil Medvedev an Position vier gesetzt, gewann nach exakt zwei Stunden Spielzeit mit 7:6 (5) und 7:6 (1). Dabei hatte Berrettini im zweiten Satz schon mit Break geführt, konnte wie Dimitrov im Parallel-Match nicht ausservieren.

Berrettini wartet auf den Sieger der Partie zwischen Casper Ruud und Marin Cilic.

Hier das Einzel-Tableau in Rom