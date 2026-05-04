ATP Rom: Djokovic ist dabei, Sinner der große Favorit

Novak Djokovic wird beim ATP-Masters-1000-Turnier in Rom an den Start gehen. Und wurde in die untere Tableau-Hälfte zu Alexander Zverev gelost.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 04.05.2026, 14:05 Uhr

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© GEPA Pictures Novak Djokovic wird in Rom aufschlagen

Fünf ATP-Masters-1000-Turniere in Folge hat Jannik Sinner also gewonnen, es spricht genau gar nichts dagegen, dass der Südtiroler auch beim Heimturnier im Foro Italico reüssieren wird. Sinner startet dabei wie alle gesetzten Spieler mit einem Freilos, trifft danach entweder auf Alex Michelsen oder Sebastian Ofner. Ben Shelton wurde als Nummer fünf ins oberste Viertel gelost.

Alexander Zverev ist an Position zwei gereiht, er könnte gegen Landsmann Daniel Altmaier beginnen. Der muss zunächst aber Zhizhen Zhang aus China bezwingen. Geht es nach der Setzliste, würde Zverev im Viertelfinale auf Alex de Mianur treffen.

Und in der Vorschlussrunde auf Novak Djokovic. Der serbische Großmeister wird in Rom also starten, er tut dies als Nummer drei. Djokovic beginnt entweder gegen Marton Fucsovics oder einen Qualifikanten, in der Runde der letzten acht könnte es gegen Lorenzo Musetti gehen, gegen den er bei den Australian Open ja mit 0:2-Sätzen in Rückstand gelegen hatte.

Richtige Schlagermatches gibt es in Runde eins noch nicht, abgesehen vielleicht vom Treffen zwischen Stefanos Tsitsipas und Tomas Machac. Alexander Blockx, der Überraschungsmann aus Madrid, beginnt in gegen Federico Cina aus Italien. Und könnte in Runde drei erneut auf Alexander Zverev treffen.

Geht es nach der Setzliste, dann ergäben sich folgende Viertelfinal-Begegnungen:

Jannik Sinner (ITA/1) Ben Shelton (USA/5) Félix Auger-Aliassime (CAN/4) Daniil Medvedev (RUS/7) Novak Djokovic (SRB/3) Lorenzo Musetti (ITA/8) Alexander Zverev (GER/2) Alex de Minaur (AUS/6)

Hier das Einzel-Tableau in Rom



