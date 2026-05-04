Formel 1 in Miami: Rafael Nadal darf abwinken

Beim Starauflauf beim Formel-1-Rennen in Miami ist Rafael Nadal die höchste Ehre zuteil geworden: Die spanische Legende durfte das Rennen mit der karierten Flagge beenden.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 04.05.2026, 07:48 Uhr

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© Getty Images Jon Rahm, Carlos Sainz und Rafael Nadal am Sonntag in Miami

Die Chancen, dass Rafael Nadal einen spanischen Landsmann als Ersten abwinkt, standen vor dem Grand Prix in Miami nicht gut: FDenn Carlos Sainz und Altmeister Fernando Alonso sind derzeit in Gefährten unterwegs, die nicht siegfähig sind. Und also war es der junge Italiener Kimi Antonelli, der am Ende quasi auf dem Parkplatz vor dem Hard Rock Stadium jubeln durfte. Nachdem Nadal die “checkered flag” ordnungsgemöß zum Einsatz gebracht hatte.

Nadal hatte an diesem Wochenende ja ziemlich beeindruckenden Begeleitung: Denn auch Jon Rahm, einer der besten Golfer der letzten Jahre, war von einem Sponsor nach Miami eingeflogen worden. Selbst aufgeschlagen hat Rafael Nadal im Hard Rock Stadium übrigens nie - und auch zuvor in Key Biscayne war ihm der Titel nicht vergönnt gewesen.

Das Aufgebot an prominenten (Ex-)Sportlern war grundsätzlich wieder einmal enorm: Aus der Tennisszene hatte sich etwa auch Serena Williams gezeigt, hauptsächlich in der Ferrari-Box an der Seite von Lewis Hamilton. Die Ski-Stars Mikaela Shiffrin und Aleksaner Aamodt Kilde waren zunächst bei Audi untergebracht, ein Siegerbild mit Antonelli war dennoch drin.