ATP Rom: Fabio Fognini hat noch nicht fertig - und schlägt Murray

Fabio Fognini (ATP-Nr. 130) steht beim Heimspiel in Rom in der zweiten Runde - nach hartem Kampf am späten Abend gegen Andy Murray.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 10.05.2023, 22:27 Uhr

"It's not over... yet", schrieb Fabio Fognini nach seinem Erfolg auf die Kamera, mit seinem Sohn Federico im Arm. Der hatte an der Seite von Gattin und Ex-US-Open-Siegerin Flavia Pennetta den 6:4, 4:6, 6:4-Sieg über Andy Murray verfolgt.

Fognini, ehemals die Nummer 7 und aktuell nur noch die 130 im ATP-Ranking, begeisterte seine Fans mit der bekannten Mischung aus italienischer Gelassenheit und hoher Spielkunst - angeschlagen war er dennoch, musste in Durchgang zwei den Physio kommen lassen.

Auch Murray, am Wochenende noch Turniersieger beim Challenger in Aix-en-Provence, war gehandicapt ab dem zweiten Satz, der untere Rücken muckte, aber Murray biss. Fognini jedoch ebenso, ihm gelang im dritten Satz ein frühes Break, das er transportierte. Murray hatte in Durchgang zwei nach einem 5:1 noch mal zittern müssen um den Satzausgleich.

Insgesamt war Fognini der aktivere Spieler - mit 47 Winnern bei 22 Fehlern ohne Not; bei Murray waren es 27 Gewinnschläge bei 18 Unforced Errors. Fognini machte den Sieg nach 2 Stunden und 54 Minuten mit seinem siebten Ass klar.

Auch Stan Wawrinka weiter

"Natürlich bin ich glücklich. Nach einer Verletzung zurückzukommen, ist nie einfach. Und dann gegen einen so großen Spieler wie Andy zu gewinnen... Jetzt muss ich mich gut regenerieren", so der Italiener, der sich mit 35 Jährchen auf der Zielgerade seiner Karriere befindet. Aber dennoch in guten Phasen eine Augenweide zum Zuschauen ist, auch gegen Murray bewies er in vielen Phasen sein großes Ballgefühl mit ansatzlosen Stopps.

Er habe sich zu Beginn der Sandplatzsaison toll gefühlt, verriet Fognini, nach der Verletzung in Estoril dann aber zehn Tage auf Krücken verbracht.

Er trifft nun auf Miomir Kecmanovic.

Außerdem weitergekommen am heutigen Tag: Stan Wawrinka nach einem 6:2, 6:4 gegen Ilya Iashka. Er trifft nun auf Grigor Dimitrov.

Zum Einzel-Draw in Rom