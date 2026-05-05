ATP Rom: Kein guter Tag für die Schweizer

Der zweite Tag der Qualifikation für das ATP-Masters-1000-Turnier in Rom mussten die beiden noch verbliebenen Schweizer die Segel streichen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.05.2026, 17:07 Uhr

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Ein Duell zwischen Stan Wawrinka und Pablo Carreno Busta schaut man sich grundsätzlich immer gerne an. Auch in der Qualifikation in Rom. Alleine: Dieses kam am heutigen Dienstag nmicht zustande. Denn Wawrinka konnte gegen “PCB” nicht antreten, der Spanier zog damit quasi gratis ins Hauptfeld ein.

Und auch ein zweiter Schweizer musste die Segel streichen: Leandro Riedi, oft verletzt und dann doch imer wieder auf dem Weg zurück, verlor gegen Francisco Comesana mit 4:6, 6:2 und 6:4.

Die Hauptfeld-Action der Männer beginnt morgen

Sonst so? Dino Prizmic, der zuletzt in Madrid ein mitreißendes Match gegen Ben Shelton gewonnen hat, zog mit einem ungefährdeten 6:2 und 6-4 gegen Federico Bandioli in das 96er-Raster ein. Etwas berraschend dagegen die Deutlichkeit, mit der Nicolai Budkov Kjaer gegen Dalibor Srvcina verlor, nämlich mit 2:6 und 4:6. Zur Ehrenrettung des jungen Norwegers sei gesagt: Budkov Kjaer hatte gestern gegen Otoo Virtanen einen Marathon zu absolvieren.

Die Matches des Männer-Hauptfeldes beginnen dann morgen. Bei den Frauen hat die Action schon am Dienstag Fahrt aufgenommen. Unter anderem mit Siegen von Barbora Krejcikova, Bianca Andreescu und Olympiasiegerin Qinwen Zheng.

Hier das Einzel-Tableau der Männer