ATP Rom: Medvedev kratzt die Kurve, Cobolli enttäuscht
Daniil Medvedev steht beim ATP Masters 1000-Turnier in Rom im Achtelfinale. Eine herbe Enttäuschung setzte es wiederum für Lokalmatador Flavio Cobolli.
von Clemens Engert
zuletzt bearbeitet: 11.05.2026, 21:39 Uhr
Medvedev, der das Turnier in der italienischen Hauptstadt im Jahr 2023 gewinnen konnte, musste gegen den spanischen Qualifikanten Pablo Llamas Ruiz (ATP-Ranking 139) allerdings härter kämpfen als ihm wohl lieb war. Nachdem er den ersten Satz mit 3:6 abgegeben hatte, schaffte der ehemalige Weltranglisten-Erste jedoch noch den Turnaround und entschied das Match am Ende mit 3:6, 6:4 und 6:2 für sich.
"Meddy" trifft nun im Achtelfinale auf Thiago Agustin Tirante, der derzeit in der Weltrangliste auf Platz 69 rangiert.
Cobolli draußen
Der 25-jährige Argentinier erwies sich am Montagabend als Party-Schreck, indem er durchaus überraschend Lokalmatador Flavio Cobolli - immerhin die Nummer 10 der Setzliste - mit 6:3 und 6:4 aus dem Turnier nahm.
Zuvor hatten am Montag bereits unter anderem Jannik Sinner (gegen Alexei Popyrin) und Andrey Rublev (gegen Alejandro Davidovich Fokina) ihr Achtelfinal-Ticket gebucht.
Für eine faustdicke Überraschung sorgte der 29-jährige italienische Qualifikant Andrea Pellegrino (ATP-Nummer 155), der Frances Tiafoe aus dem Turnier nahm. Pellegrino darf sich nun als Belohnung auf ein Duell mit Landsmann Sinner freuen.
Hier das Einzel-Tableau in Rom