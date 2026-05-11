ATP Rom: Medvedev kratzt die Kurve, Cobolli enttäuscht

Daniil Medvedev steht beim ATP Masters 1000-Turnier in Rom im Achtelfinale. Eine herbe Enttäuschung setzte es wiederum für Lokalmatador Flavio Cobolli.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 11.05.2026, 21:39 Uhr

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© Getty Images Daniil Medvedev kämpfte sich in Rom ins Achtelfinale.

Medvedev, der das Turnier in der italienischen Hauptstadt im Jahr 2023 gewinnen konnte, musste gegen den spanischen Qualifikanten Pablo Llamas Ruiz (ATP-Ranking 139) allerdings härter kämpfen als ihm wohl lieb war. Nachdem er den ersten Satz mit 3:6 abgegeben hatte, schaffte der ehemalige Weltranglisten-Erste jedoch noch den Turnaround und entschied das Match am Ende mit 3:6, 6:4 und 6:2 für sich.

"Meddy" trifft nun im Achtelfinale auf Thiago Agustin Tirante, der derzeit in der Weltrangliste auf Platz 69 rangiert.

Cobolli draußen

Der 25-jährige Argentinier erwies sich am Montagabend als Party-Schreck, indem er durchaus überraschend Lokalmatador Flavio Cobolli - immerhin die Nummer 10 der Setzliste - mit 6:3 und 6:4 aus dem Turnier nahm.

Zuvor hatten am Montag bereits unter anderem Jannik Sinner (gegen Alexei Popyrin) und Andrey Rublev (gegen Alejandro Davidovich Fokina) ihr Achtelfinal-Ticket gebucht.

Für eine faustdicke Überraschung sorgte der 29-jährige italienische Qualifikant Andrea Pellegrino (ATP-Nummer 155), der Frances Tiafoe aus dem Turnier nahm. Pellegrino darf sich nun als Belohnung auf ein Duell mit Landsmann Sinner freuen.

Hier das Einzel-Tableau in Rom