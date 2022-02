ATP Rotterdam: Felix Auger-Aliassime überrollt Andy Murray

Felix Auger-Aliassime steht im Viertelfinale des ATP-500-Events von Rotterdam. Der Kanadier hatte mit Altmeister Andy Murray kaum Probleme. In der Runde der letzten Acht geht es gegen Cameron Norrie.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 10.02.2022, 21:46 Uhr

Felix Auger-Aliassime hatte mit Andy Murray keine Probleme

Andy Murrays Reise beim ATP-500-Event von Rotterdam ist im Achtelfinale jäh zu Ende gegangen. Gegen den Youngster Felix Auger-Aliassime, der bei den Australian Open zuletzt das Viertelfinale erreicht hatte, bekam der Routinier nie wirklich einen Fuß in die Tür und musste klar in zwei Sätzen die Segel streichen.

Der Start ins Match verlief für den Schotten einigermaßen suboptimal: Felix Auger-Aliassime schnappte sich früh das Break, legte direkt ein weiteres Hinterher. Nach wenigen Minuten lag der Youngster so bereits mit 4:0 in Front. Murray steckte nicht auf, schaffte zwar noch ein Rebreak, musste Satz eins schließlich aber mit 3:6 abgeben.

Auger-Aliassime gegen Norrie

Geschichte wiederholte sich in Durchgang zwei: Erneut gelang dem Kanadier ein frühes Break - diesmal zum 2:1. Nun konnte Murray aber postwendend kontern und per Rebreak auf 2:2 ausgleichen. Nur, um dann gleich ein weiteres Break zu kassieren. Das sollte sich der Weltranglistenneunte nicht mehr nehmen, mit 6:3 und 6:4 fixierte Auger-Aliassime schließlich den Einzug in die Runde der letzten Acht.

Im Viertelfinale trifft Felix Auger-Aliassime nun auf Murrays Landsmann Cameron Norrie. Dieser setzte sich im Achtelfinale gegen Karen Khachanov durch. Möglicher Halbfinalgegner auf dieser Hälfte des Draws ist Andrey Rublev.

Hier geht´s zum Draw von Rotterdam!